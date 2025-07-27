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日本稅率降至15％壓力大！南韓壓線談判7/31見美財長

2025/07/27 15:23

韓媒報導，韓副總理兼企劃財政部長具潤哲預計7月31日赴美進行關稅談判。（路透）韓媒報導，韓副總理兼企劃財政部長具潤哲預計7月31日赴美進行關稅談判。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本允諾對美投資5500億美元及開放汽車及稻米等市場，換到15%關稅稅率，南韓也著急啟動談判模式，未料南韓副總理兼企劃財政部長具潤哲24日在登機前1小時接獲美方通知取消會議。現在傳出已重新敲定時間，具潤哲週四（7月31日）赴美會晤美財長貝森特（Scott Bessent），避免8月1日遭課徵25%的關稅。

《南韓先驅報》27日報導，業界和政府消息人士週日透露，具潤哲和貝森特的會晤已改期至週四（7/31），地點可能是美國財政部。具潤哲原定25日將與通商交涉本部長呂翰九，在華府與美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）舉行會談，後來被美方取消。

報導指出，目前正在美國訪問的韓國產業和貿易官員，將留在美國繼續進行最後一刻的高層談判。他們向美國同行概述在半導體、造船和電池等關鍵戰略製造業領域的合作計劃，同時強烈敦促降低汽車等產品的關稅。

報導提及，南韓政府已提出修改後的方案，涵蓋敏感的農畜產品，比最初的方案更進一步放寬，旨在解決美國的擔憂。據悉華盛頓持續向首爾施壓，要求其做出更大讓步。

報導說，上週，日本承諾降低對美汽車出口的關稅，關稅稅率得以降至15%，並允諾向美國提供5500億美元的投資方案，這給韓國帶來了更大壓力，因為韓國汽車產業目前仍面臨25%的全額關稅。

隨著南韓在汽車領域的主要競爭對手日本佔上風，首爾正在準備一項 1000 億美元的一攬子計劃，並做出額外承諾，以保持競爭力，鑑於美國的最終目標是重振其製造業，首爾正致力於利用產業合作，特別是在南韓具有競爭優勢的造船領域。

南韓總統辦公室週六表示，我們確認美國對造船業有著濃厚的興趣，並同意共同努力尋求雙方都能接受的解決方案，包括在該領域開展雙邊合作。

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