華爾街日報：52％美國人不看好川普「大而美」稅法

民調顯示，川普和共和黨在向民眾說明「大而美」支出暨稅改法案上還有很多工作要做。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》最新民調發現，52％美國民眾反對總統川普主推的「大而美」支出暨稅改法案，更有70％認為該法案偏袒富人，這凸顯共和黨在明年國會期中選舉前還有一場硬仗要打。

據報導，「大而美」支出暨稅改法案獲得42％民眾支持，但有52％反對，94％的民主黨人、12％的共和黨人和54％的獨立人士對該法案抱持負面評價。

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近70％的受訪者表示，該法案對富裕家庭和大型企業有利，只有7％的受訪者表示富人族群將受到損害；至少一半的受訪者表示，但會損害窮困階級、勞工階級、社會安全受益人、美國經濟、醫療補助（Medicaid）受益人、營養援助受益人的利益，並使聯邦政府預算赤字到2034年時增加3.4兆美元（逾100兆台幣）。

調查結果也顯示，共和黨在明年國會期中選舉中試圖保住對眾議院和參議院的微弱控制權，但在宣傳該法案益處方面將面臨挑戰。與此同時，民主黨或許能夠利用選民的懷疑態度，在國會版圖上東山再起。

共和黨人表示，他們為這項法案感到自豪，並有信心能重點宣傳其在邊境安全、能源生產和減稅方面的優點，反觀民主黨人反對延長減稅期限，實際上是在支持增稅。

負責眾議院共和黨競選部門的共和黨眾議員哈德森（Richard Hudson）：「當人們聽到法案內容時，它非常受歡迎。這是一項很棒的法案，所以我們只需要說實話。」

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