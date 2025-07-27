輝達背後真正王者！外媒：台積電才是AI晶片「權力中心」

《The Motley Fool》報導指出，台積電比輝達更能稱作AI晶片領域的權力中心。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達被認為是人工智慧（AI）硬體市場的先驅，因為其GPU讓雲端運算公司和其他公司能夠訓練AI模型，並運行推理應用程式。美國投資媒體《The Motley Fool》則指出，當輝達成為人們關注的焦點，台積電才是推動行業發展的真正力量。

報導指出，輝達在AI晶片市場已建立穩固地位，在AI資料中心加速器領域的市占率估計高達80%。然而，若沒有其晶圓代工夥伴台積電，輝達的主宰地位根本不可能實現，台積電才是真正的AI晶片市場關鍵玩家，台積電比輝達更能稱作AI晶片領域的權力中心。

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《The Motley Fool》指出，台積電在全球擁有多座晶圓廠，專門根據客戶設計來製造晶片。值得注意的是，台積電本身不設計晶片，它只是為那些沒有自有工廠的IC設計廠提供代工服務。輝達正是其中之一，由台積電代工AI 晶片。券商Bernstein估計，輝達今年可能占台積電營收的五分之一以上，遠高於幾年前的5%到10%，這並不令人意外，因為輝達近年來積極爭取更多台積電的產能。

輝達已經預訂了台積電2025年超過70%的先進封裝產能，以因應AI GPU的強勁需求。然而，輝達並非唯一搶著用台積電晶片的科技公司，蘋果（Apple）是台積電的另一大客戶，預計2025年對台積電營收的貢獻將與輝達相當。這家消費電子巨頭委託台積電生產iPhone和iPad所使用的處理器，據傳也已經預定了台積電的2奈米產能，用來量產下一代iPhone晶片。

不過，蘋果也不是唯一一個瞄準2奈米的客戶，另一家智慧型手機晶片設計商高通（Qualcomm）也預計將採用台積電2奈米製程。另一方面，輝達在AI加速器市場的競爭對手們，也都與台積電合作，製造自家高階晶片。顯然，台積電才是AI晶片市場的真正主導者。它的工廠生產的晶片被廣泛應用於智慧型手機、PC 與資料中心等各大領域，而這些領域正因AI的發展而出現結構性成長，更重要的是，台積電正採取行動，確保能滿足這些市場的龐大需求。

報導提及，台積電正積極迎戰AI晶片大爆發。台積電預估2025年的資本支出將達到380億至420億美元，明顯高於2024年的300億美元。該公司預計，明年將把70%的資本支出投入先進製程技術，而這正是AI晶片的關鍵。

此外，台積電它已宣布將在美國投資1650億美元，建造更多晶圓廠，並同時在台灣與歐洲興建新廠。這些擴張將讓台積電能充分受益於AI晶片市場的長期成長。根據預測，全球AI晶片市場在2033年前的年均成長率將達到31%，這也意味著台積電有望在未來數年內維持強勁成長。因此，市場分析師普遍看好台積電未來幾年的表現。

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