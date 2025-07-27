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川普關稅大限逼近！印度原被看好 現傳談判「一團亂」恐破局

2025/07/27 12:55

據3位知情人士透露，歷經數月密集談判後，美國與印度之間恐怕仍無法在8月1日期限前達成貿易協議。（資料照，路透）據3位知情人士透露，歷經數月密集談判後，美國與印度之間恐怕仍無法在8月1日期限前達成貿易協議。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普設下的8月1日關稅大限進入倒數，然而，原本被看好與白宮敲定協議的印度，現在卻陷入僵局。外媒引述知情人士報導指出，美國與印度之間仍恐無法在8月1日的截止期限前達成貿易協議，一名消息人士更形容，目前美印談判的內情是「一團亂」。

據《南華早報》報導，儘管川普數月來一再宣稱「即將達成協議」，但據三位知情人士透露，歷經數月密集談判後，美國與印度之間仍可能無法在8月1日的截止期限前達成貿易協議。一名消息人士形容，目前談判的內情是「一團亂」。而川普與其貿易代表葛里爾（Jameison Greer）仍持續推動一項協議，希望為美國的農產品、乳製品與家禽在印度爭取更大的市場許可。印度目前尚未收到關稅通知信，根據4月2日解放日公布稅率，美國將在8月1日對印度輸美商品開徵26%關稅。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）美印政策研究主任羅素（Rick Rossow）指出「儘管印度貿易部長的發言相當樂觀，但在8月1日前達成協議幾乎不可能」，他表示「雖然談判初期似乎進展迅速，但最後階段永遠是最困難的。」

印度外交事務國務部長辛格（Kirti Vardhan Singh）週四在國會表示，與美國的談判仍「持續進行中」，重點包括「擴大雙邊市場許可、降低關稅與非關稅壁壘，以及深化供應鏈整合」。白宮一位官員對《南華早報》表示「美國政府持續與印度官員就貿易議題進行富有成效的接觸。」

而日前印度首席談判代表兼商務部特別秘書Rajesh Agarwal前往華盛頓參與貿易會談，但7月14日至17日的談判結束後，並未發表任何成果聲明。這已是自川普4月2日威脅對印度商品加徵26%的報復性關稅以來，雙方進行的第五輪談判。報導指出，未來幾週內預計不會有新的談判行程。印度代表團預計8月中旬才會重返華府，遠遠超出了原先預定要宣布初步框架的時程。

《南華早報》表示，新德里當局堅決反對美方要求擴大市場核准的呼聲，認為讓美國農產品進入印度市場恐將衝擊本地農民，而農民是政府在政治上極為關鍵的選民群體，印度農業部門支撐著該國約42%人口的生計。此外，印度對進口乳製品的規定極為嚴格，部分源於文化與宗教因素，該國要求進口牛奶必須證明來自未餵食動物性飼料的奶牛，因為在印度，乳牛通常以牧草餵養，而牛奶對於占多數的印度教徒而言具有宗教意涵。

羅索指出，這些議題對印度談判代表而言都是「極限紅線」，牽涉敏感的政治界線。他認為「最佳的協議應是讓美方產品獲得准許，同時爭取在不威脅印度農民利益的領域內，取得有限但具有意義的農產品市場准許。」

紐約智庫亞洲社會南亞計畫主任阿邁爾（Farwa Aamer）表示印度希望獲得「具競爭力的關稅待遇，低於其他亞洲國家，甚至可能與日本相當」。日前東京方面已將美國原本威脅加徵的25%關稅降至15%。

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