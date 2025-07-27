買氣低迷、繼承走揚 上半年4類房市移轉「2增2減」

代表買氣的上半年買賣、拍賣移轉棟數，相較去年上半年分別年減超過26%、17.60%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕上半年房市呈現「兩好兩壞」，尤其代表買氣的買賣、拍賣移轉棟數，相較去年上半年分別年減超過26%、17.60%，反觀繼承、贈與移轉棟數則較去年同期分別增長4.54%、3.91%。房產業者指出，房市買氣呈現低迷，但因房價太高買不起、囤房稅2.0等因素，造成繼承、贈與等移轉棟數上半年呈現年增現象，更有很大機率再創史上新高。

根據內政部統計月報最新發布，今年上半年買賣移轉棟數累積約13.01萬棟，對比去年同期的17.76萬棟，大減4.75萬棟、年減幅超過26%，相當於今年單月平均買賣移轉棟數相較去年同期單月平均，每月減少近8千棟。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，今年上半年買賣移轉棟數是近8年新低，若進一步拉長時間，則是史上第三低，僅高於2016年上半年的10.85萬棟、2017年的12.91萬棟。

而今年上半年法拍移轉棟數僅1516棟，相較去年同期的1840棟，一年少掉324棟、年減幅超過17%，不過，房產業者指出，整體法拍移轉棟數仍處低水位，顯示並未有大量法拍屋進入供給端。

上半年繼承移轉棟數達3.9萬餘棟 很大機率創新高

再觀察上半年繼承、贈與等兩大類移轉棟數，前者約3.9萬餘棟，年增幅約4.5%，若進一步對比繼承移轉棟數史上最多的年度、2023年上半年約3.85萬餘棟，今年上半年明顯高出一些，因此，房產業者認為，在買不起房年代，以及超高齡社會到來，預期整體繼承移轉棟數會維持在高檔。

至於，上半年贈與移轉棟數約2.98萬棟、年增幅近4%，房產業者分析，因應囤房稅2.0上路，部分多屋族提前因應，將資產進行配置，甚至提前贈與給子女。

房產業者指出，若從上半年四大類移轉呈現「兩好兩壞」來看，上半年房市買氣出現一瀉千里的情形，反觀繼承、贈與則往上趨勢，因政策因素或是超高齡社會現象反而呈現增長情形。

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