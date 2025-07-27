晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

買氣低迷、繼承走揚 上半年4類房市移轉「2增2減」

2025/07/27 13:14

代表買氣的上半年買賣、拍賣移轉棟數，相較去年上半年分別年減超過26%、17.60%。（記者徐義平攝）代表買氣的上半年買賣、拍賣移轉棟數，相較去年上半年分別年減超過26%、17.60%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕上半年房市呈現「兩好兩壞」，尤其代表買氣的買賣、拍賣移轉棟數，相較去年上半年分別年減超過26%、17.60%，反觀繼承、贈與移轉棟數則較去年同期分別增長4.54%、3.91%。房產業者指出，房市買氣呈現低迷，但因房價太高買不起、囤房稅2.0等因素，造成繼承、贈與等移轉棟數上半年呈現年增現象，更有很大機率再創史上新高。

根據內政部統計月報最新發布，今年上半年買賣移轉棟數累積約13.01萬棟，對比去年同期的17.76萬棟，大減4.75萬棟、年減幅超過26%，相當於今年單月平均買賣移轉棟數相較去年同期單月平均，每月減少近8千棟。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，今年上半年買賣移轉棟數是近8年新低，若進一步拉長時間，則是史上第三低，僅高於2016年上半年的10.85萬棟、2017年的12.91萬棟。

而今年上半年法拍移轉棟數僅1516棟，相較去年同期的1840棟，一年少掉324棟、年減幅超過17%，不過，房產業者指出，整體法拍移轉棟數仍處低水位，顯示並未有大量法拍屋進入供給端。

上半年繼承移轉棟數達3.9萬餘棟 很大機率創新高

再觀察上半年繼承、贈與等兩大類移轉棟數，前者約3.9萬餘棟，年增幅約4.5%，若進一步對比繼承移轉棟數史上最多的年度、2023年上半年約3.85萬餘棟，今年上半年明顯高出一些，因此，房產業者認為，在買不起房年代，以及超高齡社會到來，預期整體繼承移轉棟數會維持在高檔。

至於，上半年贈與移轉棟數約2.98萬棟、年增幅近4%，房產業者分析，因應囤房稅2.0上路，部分多屋族提前因應，將資產進行配置，甚至提前贈與給子女。

房產業者指出，若從上半年四大類移轉呈現「兩好兩壞」來看，上半年房市買氣出現一瀉千里的情形，反觀繼承、贈與則往上趨勢，因政策因素或是超高齡社會現象反而呈現增長情形。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財