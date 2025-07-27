傳LVMH擬出售時尚品牌Marc Jacobs

LVMH傳擬出售旗下美國時尚品牌「Marc Jacobs」。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，全球最大時尚精品集團「酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）」，正與多方買家洽談出售旗下美國時尚品牌「Marc Jacobs」事宜。

《華爾街日報》援引知情人士消息報導，LVMH近來一直在與包括銳跑（Reebok）的母公司Authentic、Brookstone的母公司Bluestar Alliance，以及Vera Wang的母公司WHP Global等多方潛在買家，探討出售Marc Jacobs，交易金額預計約10億美元（約新台幣294.96億元）。

請繼續往下閱讀...

知情人士還表示，若談判順利，這筆交易可能會在不久後完成。

對於上述報導，LVMH、Marc Jacobs、Bluestar Alliance和WHP Globa，尚未回應媒體置評請求。Authentic拒絕對此事發表評論。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法