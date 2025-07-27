Meta任命ChatGPT共同創辦人趙勝佳 擔任超級智慧實驗室首席科學家

札克伯格（圖左）宣布，任命OpenAI ChatGPT共同創辦人趙勝佳（Shengjia Zhao，圖右），擔任公司超級智慧實驗室首席科學家。（圖擷取札克伯格社交平台Threads）

〔財經頻道／綜合報導〕Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）週六（26日）宣布，任命OpenAI ChatGPT共同創辦人趙勝佳（Shengjia Zhao），擔任公司超級智慧實驗室（Meta Superintelligence Labs）首席科學家。

綜合媒體報導，札克伯格週六在社交平台Threads發文，宣布趙勝佳將成為Meta超級智慧實驗室首席科學家，並指趙勝佳將與他和前Scale AI執行長汪滔（Alexandr Wang）合作，為公司新實驗室制定研究議程。

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札克伯格表示，趙勝佳是新實驗的共同創辦人，從一開始就擔任實驗室的首席科學家。現在招募進展順利、團隊日漸成形，公司決定正式確立趙勝佳的領導職務。

札克伯格還透露，趙勝佳已經率先取得了多項突破，包括一種新的擴展（scaling）範式，並成為AI領域的傑出領導者。札克伯格表示，期待與趙勝佳密切合作，共同推進趙勝佳的科學願景。

札克伯格還表示，Meta正在攜手打造一支菁英雲集、人才濟濟的團隊，擁有雄厚的資源和長遠的眼光，致力於推動超級智慧研究的前言發展，稱「未來幾年將會非常精采!」

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