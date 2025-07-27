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台、美政府力挺AI AI概念股成布局主軸

2025/07/27 11:25

台美政府力挺AI，AI概念股成布局主軸。（業者提供）台美政府力挺AI，AI概念股成布局主軸。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕AI浪潮成為國家級的兵家必爭之地，台灣AI新十大建設推動方案以及美國AI行動計畫都積極推動AI發展與在全球的影響力，法人預期，AI相關產業將加速成長，所帶動的商機可觀，AI概念股成布局主軸，投資人可透過ETF逢低布局。

保德信全球藍籌ETF（009810）經理人黃相慈指出，台灣的AI新十大建設推動方案，將涵蓋智慧應用、關鍵技術、數位基磐三大主軸，並以10項戰略建設落實相關政策，進一步擴大台灣AI影響力，而美國則欲達到優先考慮AI的創新和應用目的，在行政上加速AI發展，進而達到加快人工智慧超級電腦的建設、加速新資料中心和工廠的建設等目標。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，AI仍為今年台股動能主軸，在科技股方面，投資人不妨以晶圓代工2奈米供應鏈、IC設計、IP、雲端AI、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等題材為主，在傳產則建議生技、食品、金融、航運等。

野村投信表示，台股站回2萬3千點大關之上，投資人逢拉回仍可擇優布局基本面良好且需求動能前景佳的AI相關產業，包含AI概念股、AI伺服器、台積電供應鏈、機器人及內需股；不過，今年股市波動快速且劇烈，更加考驗投資人選股眼光，主動式ETF由經理人靈活操作，能隨時靈活調整持股展現投資優勢，獲得市場資金青睞。

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