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日美部長6月中已對關稅有共識 為了說服川普多花1個月

2025/07/27 11:06

白宮副幕僚長斯卡維諾23日曝光日本談判代表赤澤亮正，與川普在橢圓形辦公室協商關稅的照片。（圖翻攝自Dan Scavino_X）白宮副幕僚長斯卡維諾23日曝光日本談判代表赤澤亮正，與川普在橢圓形辦公室協商關稅的照片。（圖翻攝自Dan Scavino_X）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普22日宣布，日本輸美產品由月初公布的25%稅率降至15%，同時日本將在美國投資5500億美元（約新台幣16.2兆元）。日媒《共同社》揭露日美雙方的談判過程，指出日本貿易代表、經濟再生相赤澤亮正與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在6月中旬就達成共識，但是川普在後續談判中態度強硬，多花1個月的時間才促成協議簽署。

根據日本《共同社》報導，日美針對關稅稅率談判始於4月中旬，政府相關人士指出，日本政府方面認為只有盧特尼克才能和川普直接交流，因此先著眼於盧特尼克，赤澤亮正不僅和盧特尼克面對面協商，還透過通話數十次來建構彼此之間的信賴關係。

報導指出，日本政府認為，盧特尼克考慮到中國層面，很重視經濟安全保障問題，因此日方凸顯出對強化美國國內供應鏈做出貢獻，在部長級談判達成共識。在赤澤亮正與盧特尼克6月中旬達成的共識中，日本同意對美進行鉅額投資，來換取美國調降關稅。即便如此，川普仍未改變其強硬態度，時至6月下旬，川普將目標轉向日本的汽車市場及白米，並以「懷疑能否與日本達成協議」為由，為調降關稅要求更進一步的交換條件。

為此，赤澤亮正與盧特尼克展開「會談預演」，盧特尼克表示：「把投資總額為4000億美元寫下來吧，川普一定會說要5000億的。」但實際上川普加碼「更多」，赤澤亮正只能接受加碼後的5500億美元金額。報導強調：「直到最後，掌握主導權的都是川普。」

報導指出，赤澤亮正與盧特尼克6月中旬就達成共識，但直到7月下旬才達成日美協議，在這段時間內，原先設定透過盧特尼克說服川普，但川普態度強硬，在談判的最後階段，日方提出增加進口美國白米的方案，才促成協議簽署。

日本政府人士透露，進口美國白米原本不是談判重點，但作為最後一個「確保成功的籌碼」，因此加入了增加白米進口的方案。日本首相官邸相關人士坦承，此次日美協議內容與世界貿易組織（WTO）、日美貿易協定缺乏統一性，但是面對一位「真心相信著憑藉關稅來守護美國的總統」，日本只能就此讓步。

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