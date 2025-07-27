晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

搶攻高頻材料市場 南寶樹脂聚焦電子與半導體應用

2025/07/27 10:15

搶攻高頻材料市場!南寶樹脂聚焦電子與半導體應用。（擷取自官網）搶攻高頻材料市場!南寶樹脂聚焦電子與半導體應用。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著5G、6G通訊、AI人工智慧、物聯網與自動駕駛等新興技術快速發展，南寶樹脂（4766）董事長吳政賢表示，市場對高頻材料的需求正快速提升，南寶持續投入技術創新與產品研發，積極布局電子與半導體產業的成長機會。

南寶目前半導體和其他電子領域用膠營收佔整體營收約在1-2%。吳政賢指出，南寶許多產品可應用在光學與半導體產業上，如偏光板用黏著劑、耐彎摺黏著劑，以及適用半導體晶圓切割與封裝的UV（紫外線）解黏膠，與PCB（印刷電路板）製程應用的高頻CCL（銅箔基板）用膠等。

南寶協理林億昌解釋，這些膠材需要在極端環境條件下仍具備高黏著力，如保持高光學透光性與耐熱性，最高耐熱條件甚至達到攝氏280度等；至於UV解黏膠也須對應雷射切割、薄晶片分割等先進封裝製程，除具備高黏著力，還能在UV光照射後快速解黏、脫離且不留殘膠，有效提升製程效率與良率；面對顯示器可撓化與晶片封裝微型化趨勢，南寶也同步開發出同時滿足低模數、抗翹曲與抗靜電等多重條件的膠材。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財