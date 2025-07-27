搶攻高頻材料市場!南寶樹脂聚焦電子與半導體應用。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著5G、6G通訊、AI人工智慧、物聯網與自動駕駛等新興技術快速發展，南寶樹脂（4766）董事長吳政賢表示，市場對高頻材料的需求正快速提升，南寶持續投入技術創新與產品研發，積極布局電子與半導體產業的成長機會。

南寶目前半導體和其他電子領域用膠營收佔整體營收約在1-2%。吳政賢指出，南寶許多產品可應用在光學與半導體產業上，如偏光板用黏著劑、耐彎摺黏著劑，以及適用半導體晶圓切割與封裝的UV（紫外線）解黏膠，與PCB（印刷電路板）製程應用的高頻CCL（銅箔基板）用膠等。

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南寶協理林億昌解釋，這些膠材需要在極端環境條件下仍具備高黏著力，如保持高光學透光性與耐熱性，最高耐熱條件甚至達到攝氏280度等；至於UV解黏膠也須對應雷射切割、薄晶片分割等先進封裝製程，除具備高黏著力，還能在UV光照射後快速解黏、脫離且不留殘膠，有效提升製程效率與良率；面對顯示器可撓化與晶片封裝微型化趨勢，南寶也同步開發出同時滿足低模數、抗翹曲與抗靜電等多重條件的膠材。

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