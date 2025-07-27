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解讀英特爾財報4大亮點 陸行之：陳立武可望變救世主

2025/07/27 10:19

英特爾執行長陳立武。（路透資料照）英特爾執行長陳立武。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片大廠「英特爾（Intel）」24日公布財報，公司第2季營收與第3季展望皆優於市場預期，但因宣布裁員15%（約1.5萬人）、暫緩美國俄亥俄州先進廠房建設並削減14A製程投資，導致英特爾25日開盤狂殺超過9%，收盤跌8.53%。知名分析師陸行之近日解讀英特爾財報4大亮點，並認為公司新CEO陳立武或許就是那個The One的英特爾救世主。

陸行之25日在臉書發文指出，自英特爾換掉了前CEO季辛格（Pat Gelsinger）後，他就減少些較為嚴厲的評論了，當看到英特爾新任CEO陳立武做了一連串的整頓，心中又燃起一點希望，認為陳立武或許就是那個「The One」的英特爾救世主，並分享以下4點看法與讀者粉絲分享。

第一，針對英特爾集中產線資源。陸行之認為，不像過去4年（季辛格在位的4年）， 英特爾即使有些廠產能利用率不到50%，為了技術演進還是持續擴廠，新CEO陳立武上任決定以後建產能多少要有客戶訂單支持，並停止德國、波蘭的擴廠計劃，減緩俄亥俄州的擴廠，並把哥斯大黎加的封測產能整合到越南及馬來西亞。陸行之認為，明年英特爾資本開支有機會低於今年的180億美元（約新台幣5309.28億元），公司的折舊費用，自由現金流出也會受到控制。

第二，18A、14A的資源配置。陸行之稱，英特爾沒打算放棄18A的量產，但18A Panther Lake SKU量產規模及時間已經明顯落後季辛格的預期。而外部代工客戶也還要等內部客戶成功大量採用才拿得到，應該也要等到2026年了吧，18A的投資比14A少些，靠著內部客戶就可以有合理獲利；14A的研發是除了內部客戶外也有外部客戶的特殊要求。

不管如何，陸行之認為，英特爾都要跟台積電在晶片速度、成本、良率，上市時間（time to market）正面對決。短期看起來還是困難重重，但至少陳立武比季辛格清楚台積電強在哪裡。需要內部/外部客戶都用的14A，要是沒有足夠的產品支撐可接受的營收及獲利，英特爾甚至可以不投資。

第三，伺服器處理器（Server CPU）。 陸行之表示，他記得之前季辛格宣布要在2024下半年量產的3 EUV Granite Rapids已經延後在今年量產了，公司說市場份額增加需要時間，而且multi-threading 的P-cores設計有些問題要修正。

第四，AI GPU的問題。陸行之表示，跟AMD之前的問題類似，陳立武提到英特爾的AI晶片缺乏系統軟體堆疊及策略，要了解AI系統如何運作再來設計軟體、系統，然後才是晶片。看起來其AI GPU的問題很大，設計、軟體、系統架構都有問題。

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