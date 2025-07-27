英特爾持續重整，法人看台積電直接受惠、代工訂單增。

（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國半導體大廠英特爾（Intel）持續重整業務，法人則認為，台積電（2330）有機會從Intel獲取更多晶片委外製造訂單，是直接受惠個股，目標價上看1380元。

元大投顧分析，Intel進行改造計畫聚焦於三大項目，包括簡化業務流程與組織、縮減多餘開發計畫並聚焦於重點業務、內部提拔有力的領導者、請回關鍵的流失人才以及招募新員工，重建人才庫等，管理層將今、明年營運費用降低至170億美元、160億美元。

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同時，Intel也強調內部製造與外部代工並行，靈活調度產能以因應市場變化，市場消息指出，Panther Lake是Intel首款採用18A製程節點的晶片平台，預計今年下半年發表，並在2026年正式量產。

元大投顧則預期，在Intel持續重整改造之際，台積電有機會從Intel獲取更多Panther Lake，甚至Nova Lake晶片委外製造的訂單，直接受惠個股為台積電，給予「買進」評等、目標價為1380元。

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