何時飛越今年高點2萬3943點？法人：短多延續、先克服這關

何時挑戰今年高點2萬3943點?法人看短多延續、先克服2萬3486點。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股週線連五紅，站穩2萬3千點大關之上，不少投資人等著「台股超越今年最高點2萬3943點」，法人則認為，短線投資人追價意願不足，7月22日更出現大量黑棒，先克服2萬3486點，而在AI多頭列車的領軍下，台股創新高指日可待。

元大投顧指出，目前大盤早已站上所有均線，呈現多頭架構，同時也順利進入年初套牢區，挑戰今年高點2萬3943點，不過，近期追價意願明顯不足，指數呈現高檔震盪，須留意7月22日的大量黑棒，當天高點2萬3486點至今依舊無法克服，多頭攻堅暫時受阻，整理期間短線可以5日均線做為強弱研判依據。

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PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，在美股持續創、指標科技大廠財報亮眼等利多加持之下，指數不僅來到波段高點，技術面也持續強勢，更重返5日均線之上，顯示盤勢再度轉由短多掌控，但若要見到持續上攻，可能需等不確定因素明朗後才可望有所表態，目前高檔震盪機率大。

野村投信則說，近期美股屢創新高，國際股市投資氣氛佳，助長台股上攻氣勢，加上台積電（2330）法說會樂觀，台股可望續多頭氣氛，而美國科技股將陸續公布財報，根據研調機構的預測，美國整體科技股獲利成長將呈雙位數，預期財報表現可期，有利台股維持震盪走高的局面。

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