羅伯特清崎警告：ETF只是「紙張資產」 實體黃金、比特幣才是王道

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（右，Robert Kiyosaki）指出，ETF雖投資起來更方便，但它只是「紙張資產」，認為真正能在金融風暴中護身的，是握在手中的實體黃金、白銀與比特幣。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日發出警告，指ETF（指數型基金）雖讓普通投資者投資起來更方便，但ETF僅是「紙張資產」，認為真正能在金融風暴中護身的，是握在手中的實體黃金、白銀與比特幣。

羅伯特清崎25日在社交平台X發文指出，他知道ETF讓一般投資人更容易進行投資，所以他確實會建議一般投資人選擇ETF來投資，不過他還是要提出以下警示。

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羅伯特清崎稱，對於一般投資人，他會推薦黃金ETF、白銀ETF、比特幣ETF。然而，ETF有點像是你拿著一張槍的照片來保護自己，有時候，最好還是持有實體的黃金、白銀、比特幣，甚至一把真槍來得更可靠。

羅伯特清崎認為，投資人要知道什麼時候該持有實體資產，什麼時候適合持有紙本資產（如 ETF），稱「你若能懂這些差別，也知道如何運用它們，你就超越了一般投資者」。

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