歐盟執委會主席赴蘇格蘭 與川普進行貿易談判

〔中央社〕歐洲聯盟執行委員會（EU Commission）發言人表示，執委會主席范德賴恩今天前往蘇格蘭，預計明天下午與美國總統川普會面。歐洲官員表示，歐美已接近達成貿易協議。

路透社報導，川普（Donald Trump）昨晚抵達蘇格蘭時告訴媒體，他期待與范德賴恩（Ursula von der Leyen）會面，還稱她是「備受尊敬的」領袖。川普將在蘇格蘭停留數日打小白球，並舉行雙邊會議。

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川普重申他的看法，認為美國與擁有27個成員國的歐盟達成架構性貿易協議的機率是50%，還說布魯塞爾「非常渴望」達成協議。

川普表示，歐美若達成協議，將是他執政以來簽署的最大貿易協議，甚至會超越本週稍早與日本達成的5500億美元協議。

白宮未公布這次會議相關細節，也未說明可能協議的內容。

歐盟外交人士表示，華府與布魯塞爾可能達成的貿易協議，可能包括歐盟輸美商品課徵15%關稅，類似美日達成的協議，以及對歐洲鋼鋁徵收50%關稅。1140727

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