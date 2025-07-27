投顧：台灣、歐盟關稅偏向有利方向 建議持股續抱

台灣、歐盟關稅偏向有利方向，目前多方占優勢，建議持股續抱（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕距離美國對等關稅談判8/1日期限、只剩一週，根據投顧分析，台灣、歐盟關稅偏向有利方向發展，目前股市多方占優勢，因此，後續大盤指數突破2萬3500點，並不困難；投顧建議，應持股續抱，但如果出現利多爆量上漲，則應趁勢減碼。

上週台股指數在2萬3500點關前震盪，由於一度傳出、美國給台灣關稅條件不佳，一度短暫跌破2萬3000點，不過，上週三又傳出美國與日本達成協議，股市重燃熱情，亞洲股市大漲，帶動台股指數反彈，顯然多頭「意猶未盡」。根據統計，一週加權指數下跌18.75點，跌幅0.08%，收在23364.38點。

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投顧統計，今年以來截至7月25日為止，亞洲主要股市表現不一，若依照漲跌高低排序，韓國累計上漲33.20%、香港漲26.56%、越南漲20.87%、新加坡漲12.50%、中國上海漲7.22%、印尼漲6.55%、日本漲3.91%、台灣漲1.43%，馬來西亞下跌-6.61%、泰國下跌-13.07%。綜合來看，亞股整體是「漲多於跌」，不過，台股表現仍屬於落後，法人認為，第三季大盤尚有回漲機會。

永豐投顧指出，台股在2萬3500點關前徘徊，主要是等待美台關稅協議，而從股市始終在短期均線之上，台股多方占優勢，指數突破2萬3500點並不困難；只是從類股表現看，主流股出現疲態，多方轉向落後股活動。

再者，從國際政經環境方面，主要變化在日本與美國達成協議，日本開放市場、投資美國，換來美國把關稅降低到15%，因此協議，日本股市連續上漲，顯示資本市場相當歡迎關稅協議，同時也預期其他國家會循此模式，歐盟、南韓抱有期待。

其中，法人表示，「貿易關稅即將揭曉，稍安勿躁」：川普談定了對日本的關稅，美國得到市場開放與投資，日本得到15%的關稅；隨後，日本的結果也成為市場預測歐盟、南韓的「範本」，也就是重大參考對象；台灣應該也會準此模式，但是稅率或高或低，建議可以先多多觀望。

綜合以上說法，由於台灣、歐盟關稅偏向有利方向發展，建議持股續抱，但如果出現利多爆量上漲，應趁勢減碼。預估指數區間22000點~23800點。

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