買房攻略》兩大房仲中古屋指數 全台房價跌回1年前

放眼未來半年，只要資金、管制條件不變，價格趨勢應該還是會向下。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕面對預售建案仍堅守實價揭露房價，兩大房仲業者發布的中古屋房價指數已經同步下跌，甚至部分都會區第二季房價已跌破一年前的房價水準。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在已經脫離房價連續創高的景氣高峰，許多區域房價指數出現季減或年減趨勢，若搭配整體建物買賣移轉與預售買賣件數揭露，房市均出現量縮訊號，實務上也發現願意讓價的屋主慢慢增加，如此氛圍之下，房市已經進入盤整階段。

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根據政大永慶房價指數最新發布，第二季全台指數為147.87，對比去年同期、年減約1.2%，而六都加新竹縣市中，除新竹縣市為跌破去年同期外，其它六都第二季指數全數跌破去年同期，又以台南市年減幅最大、約2.48%，高雄市年減幅最小，不到1%、約0.93%。

再觀察最新發布的第二季信義房價指數，全台指數年跌幅約0.1%，六都加新竹縣市中，新竹縣市、台中市與高雄市均跌破去年同期，年減幅落在0.79%至3.38%間、又以新竹縣市年減幅最大、約3.38%。

大量交屋潮到來 房價有修正空間

房產業者解讀，由兩大民間房價指數來看，成屋、中古屋房價已經率先反應跌勢，加上後續大量交屋潮將推升待售成屋供給量，預期成屋房價還有修正空間。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，雖然兩家房仲業者以自家集團經手交易資料為骨幹，選取樣本有差異，因此兩家在各都會區房價趨勢表現略有不同，但很明確的事，房價全面盤整期已來到，只是修正幅度不同。市況修正主要還是與資金荒之下，央行限貸措施進一步收緊市場交投，而限制性的買盤的出價能力受限，使價格不得不回測。

放眼未來半年，只要資金、管制條件不變，價格趨勢應該還是會向下，而明年還要面對今年的政治衝擊後座力，以及基層選舉的大亂鬥，對房地產市場的影響很難正面解讀。

而馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，「平均地權條例」修正案上路前，預售屋還可轉售，因交易相對成屋簡易、有效率，尤其在景氣下墜時預售市場更容易出現拋售、人踩人的慘況，房價更會明顯鬆動。但2023年7月預售屋禁止轉售上路後，整個預售屋買盤被鎖住，導致欠缺轉售戶賣壓，承購戶必須等到完工交屋後才能轉賣，因此，這波房價修正壓力以成屋最重。

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