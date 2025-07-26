收入越高越陷「沒錢困擾」 美年薪800萬者6成卡債纏身、認年收1500萬才有安全感

BHG Financial的一項新調查發現，年薪超過30萬美元（台幣880萬元）的人中，近三分之二（62%）的人正深陷信用卡債務的泥淖。其他報告也發現，許多年薪六位數的人仍然過著月光族的生活。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNBC報導，根據2023年人口普查數據，約有14%的美國家庭年收入為20萬美元（約近台幣600萬元）或以上，但這些高收入者並不感到自己很富裕，主要原因是，對他們來說，高薪並沒有轉化為巨額帳戶餘額。

專家表示，不斷上漲的物價成本、債務和生活方式的惡化讓他們感到無力應對。BHG Financial的一項新調查發現，年薪超過30萬美元（台幣880萬元）的人中，近三分之二（62%）的人正深陷信用卡債務的泥淖。其他報告也發現，許多年薪六位數的人仍然過著月光族的生活。

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根據2024年Bankrate的一項調查，美國人表示，他們平均每年需要賺52萬美元（近台幣1500萬元）才能感到富有。

人們賺得越多，就越需要錢才能過舒適的生活。年收入低於5萬美元（台幣147萬元）的美國人表示，他們平均每年需要15.7萬美元（台幣460萬元）才能過上舒適的生活。而年收入至少10萬美元（台幣290萬元）的人則表示，他們需要24.6萬美元（台幣720萬元）才能過上舒適的生活。

臨床心理學家薩布麗娜·羅曼諾夫（Sabrina Romanoff）說：「賺錢其實並不會讓你感覺富有；花錢才會讓你感覺富有」；「如果大多數人把99%的薪水都花掉，他們就會感覺很富有。這就是矛盾的所在。當我們處於積累模式時，很難感到富有。」

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