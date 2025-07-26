晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

收入越高越陷「沒錢困擾」 美年薪800萬者6成卡債纏身、認年收1500萬才有安全感

2025/07/26 21:07

BHG Financial的一項新調查發現，年薪超過30萬美元（台幣880萬元）的人中，近三分之二（62%）的人正深陷信用卡債務的泥淖。其他報告也發現，許多年薪六位數的人仍然過著月光族的生活。（路透）BHG Financial的一項新調查發現，年薪超過30萬美元（台幣880萬元）的人中，近三分之二（62%）的人正深陷信用卡債務的泥淖。其他報告也發現，許多年薪六位數的人仍然過著月光族的生活。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNBC報導，根據2023年人口普查數據，約有14%的美國家庭年收入為20萬美元（約近台幣600萬元）或以上，但這些高收入者並不感到自己很富裕，主要原因是，對他們來說，高薪並沒有轉化為巨額帳戶餘額。

專家表示，不斷上漲的物價成本、債務和生活方式的惡化讓他們感到無力應對。BHG Financial的一項新調查發現，年薪超過30萬美元（台幣880萬元）的人中，近三分之二（62%）的人正深陷信用卡債務的泥淖。其他報告也發現，許多年薪六位數的人仍然過著月光族的生活。

根據2024年Bankrate的一項調查，美國人表示，他們平均每年需要賺52萬美元（近台幣1500萬元）才能感到富有。

人們賺得越多，就越需要錢才能過舒適的生活。年收入低於5萬美元（台幣147萬元）的美國人表示，他們平均每年需要15.7萬美元（台幣460萬元）才能過上舒適的生活。而年收入至少10萬美元（台幣290萬元）的人則表示，他們需要24.6萬美元（台幣720萬元）才能過上舒適的生活。

臨床心理學家薩布麗娜·羅曼諾夫（Sabrina Romanoff）說：「賺錢其實並不會讓你感覺富有；花錢才會讓你感覺富有」；「如果大多數人把99%的薪水都花掉，他們就會感覺很富有。這就是矛盾的所在。當我們處於積累模式時，很難感到富有。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財