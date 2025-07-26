蜜月天堂被北京慘坑快破產 馬爾地夫倒戈印度喜獲166億金援

印度總理莫迪（左）訪問馬爾地夫，會晤總統穆伊祖（Mohamed Muizzu），印度允諾提供金援。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一帶一路國家馬爾地夫面臨嚴峻債務危機，為擴大出口提振經濟，馬爾地夫與中國簽訂FTA（自由貿易協定），馬爾地夫取消91%中國進口產品關稅，換來一場惡夢。中貨大舉湧入當地，對中出口卻微乎其微。曾在反對黨時期開嗆「印度滾出去」的現任總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）改擁抱印度，印度總理莫迪允諾提供5.65億美元（約台幣166億）貸款。

《法廣》報導，印度總理莫迪週五（25日）訪問戰略要地鄰國馬爾地夫，這是莫迪自去年贏得第三任期以來首次正式訪問這個印度洋島國。

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儘管馬爾地夫旅遊業發展良好，仍面臨嚴重的外匯短缺，對此，莫迪表示，印度將繼續支持馬爾地夫加強國防能，並宣布將該國提供5.65億美元的信貸額度。莫迪說，印度洋地區的和平、穩定與繁榮是我們共同的目標。

莫迪還在馬爾地夫啟動多個基礎設施項目，包括印度出資修建的道路和一個擁有4000間住房的項目。馬爾地夫總統穆伊祖表示，印度的信貸額度將用於加強馬爾地夫安全部隊，並改善醫療保健、住房和教育狀況。穆伊祖說，印度透過出口必需品持續向馬爾地夫提供援助，是我們雙邊合作的關鍵要素。

報導稱，穆伊祖自上台以來，已確保印度撤出一小部分軍事人員，此後他對印度的言論也有所緩和。

根據《Raajje》披露，穆伊祖在反對黨時期曾推行「印度滾出去」（India Out）運動，擔任總統後也祭出一些反印度行動，如今已大幅調整政策方向，正在努力加強與印度的關係。

印度政府透露，正在與馬爾地夫政府洽談FTA，兩國正在就可再生能源等新領域的合作進行磋商。

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