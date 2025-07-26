歐洲這國「挺華為」恐付慘痛代價 川普嚴厲制裁不會罷休

西班牙總理桑切斯（見圖，Pedro Sanchez）領導的政府認為華為使用的技術不會構成國安威脅，惹毛美國川普政府，可能很快就會遭到美國施加嚴厲懲罰。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）領導的政府認為中國企業華為使用的技術不會構成國安威脅，惹毛美國川普政府，可能很快地就會遭到美國施加嚴厲懲罰。

西班牙政府聲稱，西班牙司法竊聽儲存系統中使用華為技術，並不構成國家安全威脅。然而，川普政府和美國國會已明確表示，要積極抵制中國硬體和軟體應用在美國及其盟友（包括北約和主要的非北約盟友）的國家安全敏感基礎設施，以防範符合美國的國家利益和安全。

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外媒報導，總理桑切斯淡化華為技術對國防、安全和情報領域所構成的國家安全威脅。 因此，川普政府不會放過桑切斯政府這項有爭議的決定。

報導也指出，川普需要迅速決定如何最好地回應桑切斯政府。目前華府正討論一項提案，計畫實施定向制裁，限制旅行並凍結涉及腐敗、有組織犯罪、侵犯人權和反競爭行為的西班牙個人和實體的資產。

另一個正在討論的選項是，限制雙邊國防、安全和情報合作。這可能包括限制國防貿易、將美軍從西班牙軍事基地撤出、暫停西班牙在美國情報共享平台上的參與，或下令全面審查西班牙與美國的雙邊關係。

所有這些選擇都將對西班牙的國家安全和外交政策利益造成嚴重後果。無論川普政府最終採取何種政策路徑，美國國會內部都可能支持對西班牙政府施加嚴厲的懲罰。

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