日本人為何不喜歡美國車？「這兩點」最讓人抗拒

日本汽車業者表示，美國通用汽車和福特等製造商根本不關注日本市場，而且美國進口車體型大又耗油，通常也沒有提供右駕車型，讓消費者卻步。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布，作為本周宣布的美日雙邊貿易協議的一部分，日本將向美國汽車開放國內市場。外媒雅虎財經新聞報導指出，美國製造商將會發現，想說服日本駕駛人選擇美國進口車絕非易事，因為日本消費者認為美國車體型過大、不可靠的「油老虎」（耗油），以及美國車通常不提供右駕車行。

川普在宣布貿易協議時表示：「或許最重要的是，日本將開放包括汽車、卡車、稻米和某些其他農產品在內的貿易」，該協議包括對從日本進口的產品徵收15%的關稅。」

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川普曾抱怨：「我們十年來沒有給他們一輛車......他們送出了數百萬輛，但卻不接受我們的任何一輛車。」

美國聲稱日本利用非關稅壁壘（NTB）阻止美國汽車進入。根據日本汽車進口商協會（JAIA）的數據，2024年日本進口了1萬6707輛美國汽車。

日本汽車工業協會的松本翔說：「我們沒有收到任何來自會員公司關於解決非關稅壁壘問題的請求」。

汽車諮詢公司Carnorama東京辦公室負責人宮尾武史也表示，美國進口汽車不存在此類障礙。宮尾表示，通用汽車和福特等美國製造商根本不關注日本市場。宮尾說：「他們（美國車廠）實際上不做任何營銷，而且通常甚至不提供右駕車型。所以車賣不出去。」

宮尾指出，尺寸也是一個問題。福特F-150皮卡長約6米，高約2米。這種龐然大物尤其不適合日本狹窄的道路和狹窄的停車位。

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