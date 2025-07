小心變潘仔？經濟學人爆美國的航空公司單人機票竟比雙人貴

外媒披露,美國部分航空公司機票定價策略惹議。示意圖。(歐新社)

〔財經頻道/綜合報導〕《經濟學人》披露,今年5月一個主打旅遊優惠的網站Thrifty Traveler稱,美國三大航空公司對單人旅客開出的票價竟然比多人同行還高,目的是為了識別商務旅客,賺他們的錢。《經濟學人》調查後發現,達美航空已經放棄這種定價策略,但美國航空以及聯合航空仍保留這種做法。

報導指出,航空公司長期以來一直是價格歧視的倡導者,為了增加微薄的利潤率,他們制定了票價圍欄,根據行程是否跨越週末等因素設定票價,向願意付費的旅客收取更高的價格,尤其是商務旅客。

報導說,近年來,航空公司的定價技巧愈發精妙。然而,美國航空公司最近針對商務旅客的定價策略卻出奇「簡單」,引發旅遊部落客強烈不滿。

報導提及,今年5月一個主打旅遊優惠的網站Thrifty Traveler指出,美國三大航空公司-美國航空公司(American Airlines)、達美航空公司(Delta Airlines)和聯合航空公司(United Airlines),對單人旅客開出的票價竟然比多人同行還要高,據悉這種定價策略目前主要出現在美國境內的單程航班上。

該網站作者波特(Kyle Potter)直言,這種做法等於是航空公司將票價武器化,專門用來對付那些「沒辦法複製自己」的單人旅客。目前沒有任何一家航空公司對此做出正式回應,據報導,達美航空和聯合航空在遭受旅遊部落格克強烈反彈後已取消這種做法。

為此,《經濟學人》也展開調查,使用SerpAPI自動讀取Google Flights 的自動化介面,在7月20日當天,下載了這美國三大航空公司所有國內直飛航班的單程經濟艙票價數據,將所有出發日期統一為7月28日(星期一),回程則設定為當週的星期五或星期六,一共收集1萬9000個票價記錄,覆蓋3200條航線,比對單人訂票與兩人同行訂票的價格差異。

調查結果顯示,達美航空的確已經放棄這種做法,無論任何行程,兩人票價至少是單人票價的兩倍,美國航空以及聯合航空仍保留這種做法。以南卡羅來納州格林維爾(Greenville)飛往北卡夏洛特(Charlotte)的航線為例,若在週五回程,美國航空的單人票價是811美元,兩人同行則是每人565美元。若改為週六回程,無論是1個人還是2個人,每人票價都降到497美元。

報導總結,旅遊作家譴責這種定價策略,似乎無意間損害消費者權益,因為達美航空和聯合航空(程度稍輕)放棄這項策略時,只是把原本較便宜的多人同行票價調高到相同水平,並沒有回饋單人旅客。

