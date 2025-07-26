台積電300億美元營收噴發背後 外媒曝長期持有原因

台積電今年第2季銷售額超過300億美元（台幣8839億元），這在很大程度上得益於人工智慧產品需求旺盛。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電今年第2季銷售額超過300億美元（台幣8839億元），這在很大程度上得益於人工智慧產品需求旺盛，對台積電的5奈米和3奈米晶片製程持續強勁需求。外媒The Motley Fool報導，AI需求噴發告訴投資人一個訊息，那就是台積電並非是一檔週期性的半導體股好股票，而是正處於長期半導體產業核心的績優股。

台積電營收年增44%，穩步提高的毛利率和嚴格的成本結構進一步加速獲利成長。第2季度，每股盈餘（EPS）約2.50美元，較去年同期成長近61%。

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光是2025年，雲端運算超大規模企業微軟、Alphabet和亞馬遜，加上社群媒體帝國Meta Platforms，預計總資本支出將高達3300億美元。管理顧問公司麥肯錫公司更進一步預測，到未來十年，人工智慧基礎設施，包括資料中心建設和晶片的投資預計將達到6.7兆美元。

台積電的收入成長超過40%，佔全球晶片代工市場約60% 的占額，看來它有能力利用這些長期順風，在未來幾年獲得更大的市場份額。

台積電業績暴漲最簡單的解釋是，它顯示人工智慧需求不僅強勁，而且還在加速成長。雖然每季的成長都會有所波動，但台積電不非只是一檔週期性的半導體股。

相反地，資本支出和基礎設施趨勢凸顯人工智慧成長對當前全球經濟的重要性。台積電在晶片製造邊緣設備、高效能運算 （HPC） 和人工智慧加速器領域領先的代工服務，正處於這一長期發展的核心。

台灣半導體股票現在值得買嗎？儘管台積電的成長令人瞠目結舌，前景也十分強勁，但其預期本益比僅為24倍。這不僅遠低於歷史水平，而且與許多其他領先的晶片股相比也有相當大的折扣。著眼於長線的投資者或許應該考慮入手並持有。

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