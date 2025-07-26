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美股拉警報！華爾街警告：3隻巨大黑天鵝同步來襲

2025/07/26 16:22

美股拉警報！華爾街示警，3隻巨大黑天鵝同步來襲。（法新社資料照）美股拉警報！華爾街示警，3隻巨大黑天鵝同步來襲。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當美股市場沉浸在迭創新高的狂歡中，華爾街不約而同地拉響警報，高盛警告美股高風險活動增加，衡量市場投機情緒的指標已飆升至歷史最高水平；德銀則將目光鎖定在市場「槓桿」上，6月保證金債務總額已歷史性地突破1兆美元（約新台幣29.4兆）；美銀則重申泡沫風險「散戶規模越大，流動性越大，波動性越大，泡沫也就越大」。

外媒報導，高盛由Ben Snider領導的策略師團隊指出，投機交易活動正為市場空頭回補提供燃料。高盛投機交易指標顯示，除1998-2001年及2020-2021年外，目前投機水準已達歷史最高。

其中，空頭部位佔流通股比例最高的股票籃子漲幅已超過60%，這項活動雖然預示著大盤股市近期存在上漲空間，但同時也增加了最終下跌的風險。

此指標上升反映了近期無獲利股票、低價股以及估值倍數過高股票的交易量佔比上升，最活躍交易的股票包括"七巨頭"中的大部分公司，以及涉足數位資產和量子計算的企業。

而德銀由Steve Caprio領導的信貸策略師團隊亦警告指出，紐交所投資者藉款購股的保證金債務水平開始"過熱"，這對信貸市場構成潛在威脅。

數據顯示，券商6月向客戶放款超過1兆美元，史上首次突破兆美元里程碑。截至6月30日的兩個月內，紐交所保證金債務飆升18.5%，這是自1999年末或2007年中以來投資者加槓桿購買美股的最快速度。

Caprio表示，保證金債務達到"白熱化"水準最終可能損害信貸表現。目前保證金債務成長速度預示著未來12個月內美國高收益信貸利差可能擴大80至120個基點。

德銀策略師認為，除非出現意外的關稅削減，或聯準會採取比投資者預期更鴿派的立場，否則市場狂歡可能難以持續。

另美銀Michael Hartnett策略師團隊認為，隨著貨幣政策放鬆和金融監管放寬，股市泡沫風險正在上升。全球政策利率已從１年前的4.8%降至4.4%，預計未來12個月將進一步降至3.9%。

同時，政策制定者正考慮監管改革以提高美國散戶比例。Hartnett在報告中寫道：更多散戶、更多流動性、更大波動性、更大泡沫。

此外，摩根大通和瑞銀策略師也警告稱，市場可能對揮之不去的貿易風險過於自滿，下週焦點將集中在聯準會政策會議上，以尋找降息路徑的線索。

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