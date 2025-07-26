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北京沒指望了？李嘉誠賣港口 中資妄想參股遭白宮狠打臉

2025/07/26 15:23

長和向美國等財團出售巴拿馬運河等43座港口業務，重創一帶一路戰略布局，引起北京不滿。圖為巴爾博亞港景色。（路透資料照）長和向美國等財團出售巴拿馬運河等43座港口業務，重創一帶一路戰略布局，引起北京不滿。圖為巴爾博亞港景色。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下長和集團3月宣布將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給美商貝萊德和義大利阿彭特（Aponte）家族旗下MSC（地中海航運）所組成的投資團隊。近期傳出北京要求讓央企-中國遠洋集團（中遠，COSCO）也參與收購案，否則禁賣，還要求在接管43個港口的實體中擁有否決權或同等權力。對此，白宮官員直言，我們沒有把它交給中國，而是交給巴拿馬，現在我們要把它拿回來，暗示不可能讓中遠參與。

《路透》報導，由於政治角力持續，長和出售其價值 228 億美元的港口業務不太可能很快完成，原本7月27日的獨家談判期屆滿後可能會延長。

報導說，長和港口出售案引起中國不滿，有關巴拿馬運河兩個港口的交易沒有按原定計畫，於4月2日或之前簽訂。

近期傳出，北京開出條件，要求讓中遠集團也在參與收購案，否則禁賣。彭博則說，中遠集團除了想加入港口收購外，並要求在接管43個港口的實體中擁有否決權或同等權力，其中包括巴拿馬運河沿岸的兩個具有重要戰略意義的港口。

對於這項交易案的發展以及中遠可能參與收購案一事，1位白宮官員回覆路透稱，正如總統（川普）所說，我們沒有把它交給中國，而是交給了巴拿馬，現在我們要把它拿回來。

CFRA Research 分析師 Cathy Seifert 認為，現有財團可能會允許中遠參與該交易，目前這筆交易達成的更大風險是川普政府，它可能會阻止一項涉及中國的交易。

Ballingal Investment Advisors 策略師 David Blennerhassett 在線上研究平台 Smartkarma 上發表文章指出，中遠集團加入港口收購可能會激怒川普，「川普已經面臨很多問題，他會氣炸」。

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