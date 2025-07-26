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全球連通性最大50家機場 台灣入榜、主要航空公司是這家

2025/07/26 14:26

全球連通性最大50家樞紐機場，台灣桃園國際機場入榜。（法新社）全球連通性最大50家樞紐機場，台灣桃園國際機場入榜。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國旅遊數據和洞察力提供商OAG，發布2024年全球航空樞紐連接度（Megahubs 2024）報告，公布全球前50座國際聯繫最緊密的機場（TOP 50 INTERNATIONAL AIRPORT MEGAHUBS）。倫敦希思羅機場蟬聯第一，台灣的桃園國際機場也進榜，排名第38名，主要營運航空公司為長榮航空。

OAG通過連接到每個機場服務的目的地數量，將連通性最高的機場描述為最大樞紐（Megahubs）。倫敦希思羅機場奪冠，該國主要的航空公司為英國航空，在2024年的轉機和服務目的地的比例最高。

馬來西亞吉隆坡，以及日本東京羽田分別為第2和第3名，機場營運的主要航空公司分別為亞洲航空和日本航空。

以下為前50名最大航運樞紐的國際機場/所在地國家/主要航空公司/：

1、倫敦希思羅機場/英國/英國航空（British Airways）

2、吉隆坡國際機場/馬來西亞/亞洲航空（AirAsia）

3、東京羽田國際機場/日本/日本航空（Japan Airlines）

4、阿姆斯特丹史基浦機場/荷蘭/荷蘭皇家航空（KLM Royal Dutch Airlines）

5、仁川國際機場/韓國/大韓航空（Korean Air）

6、甘迺迪國際機場/美國/達美航空（Delta Air Lines）

7、巴黎戴高樂機場/法國/法國航空（Air France）

8、伊斯坦堡機場/土耳其/土耳其航空（Turkish Airlines）

9、芝加哥奧黑爾國際機場/美國/美聯航（United Airlines）

10、法蘭克福國際機場/德國/漢莎航空（Deutsche Lufthansa）

11、亞特蘭大國際機場/美國/達美航空（Delta Air Lines）

12、曼谷素萬那普國際機場/泰國/泰國國際航空（Thai Airways International）

13、新加坡樟宜機場/新加坡/新加坡航空（Singapore Airlines）

14、馬尼拉國際機場/菲律賓/宿務太平洋航空（Cebu Pacific Air）

15、成田國際機場/日本/捷星日本航空（Jetstar Japan）

16、杜拜國際機場/阿聯酋/阿聯酋航空（Emirates）

17、上海浦東國際機場/中國/中國東方航空（China Eastern Airlines）

18、美國達拉斯沃斯堡/美國/美國航空（American Airlines）/

19、多倫多皮爾遜國際機場/加拿大/加拿大航空（Air Canada）

20、波哥大埃爾多拉多國際機場/哥倫比亞/哥倫比亞國家航空（Avianca）

21、洛杉磯國際機場/美國/達美航空（Delta Air Lines）

22、雅加達蘇加諾-哈達國際機場/印尼/巴澤航空（Batik Air）

23、香港國際機場/中國香港/國泰航空（Cathay Pacific Airways）

24、新德里英迪拉·甘地國際機場/印度/靛藍航空（IndiGo）

25、慕尼黑機/德國/德國漢莎航空（Deutsche Lufthansa AG）

26、雪梨機場/澳洲/澳洲航空（Qantas Airways）

27、紐約自由國際機場/美國/美聯航（United Airlines）

28、馬德里機場/西班牙/伊比利亞航空（Iberia）

29、休斯頓國際機場/美國/美聯航（United Airlines）

30、邁阿密國際機場/美國/美國航空（American Airlines）

31、福岡機場/日本/日本航空（Japan Airlines）

32、墨西哥城國際機場/墨西哥/墨西哥航空（Aeromexico）

33、廣州白雲機場/中國/南方航空（China Southern Airlines）

34、西雅圖國際機場/美國/阿拉斯加航空（Alaska Airlines）

35、羅馬菲烏米奇諾機場/義大利/ITA Airways

36、杜哈馬德國際機場/卡達/卡達航空（Qatar Airways）

37、雅典國際機場/希臘/愛琴海航空（Aegean Airlines）

38、桃園國際機場/台灣/長榮航空（EVA Airways）

39、波士頓洛根國際機場/美國/達美航空（Delta Air Lines）

40、約翰尼斯堡國際機場/南非/Airlink

41、舊金山國際機場/美國/美聯航（United Airlines）

42、哈利德國王國際機場/沙烏地阿拉伯/沙烏地阿拉伯航空（Saudi Arabian Airlines）

43、巴塞隆那國際機場/西班牙/伏林航空（Vueling Airlines）

44、孟買機場/印度/靛藍航空（IndiGo）

45、薩比哈·格克琴國際機場/土耳其/飛馬航空（Pegasus Airlines）

46、聖保羅國際機場/巴西/拉美航空集團（LATAM Airlines Group）

47、溫哥華國際機場/加拿大/加拿大航空（Air Canada）

48、托庫門國際機場/巴拿馬/巴拿馬航空（Copa Airlines）

49、夏洛特道格拉斯國際機場/美國/美國航空（American Airlines）

50、北京首都國際機場/中國/中國國際航空（Air China）

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