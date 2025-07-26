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信義區百元午餐有找PK五星環境！中油台電員工餐廳比你想得狂

2025/07/26 10:26

中油員工餐1主菜、3配菜即將漲5元、到90元，但在信義區仍顯價位親民。（記者林菁樺攝）中油員工餐1主菜、3配菜即將漲5元、到90元，但在信義區仍顯價位親民。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國營事業除薪資提升外，員工餐廳親民價位也是隱形福利，以中油為例，總公司位於信義區，員工餐廳供應的自助餐價格百元有找，在寸土寸金的信義區擁有高CP值，且中油餐廳有對外開放；而位於公館商圈的台電總部，員工餐廳先前改裝，用餐環境美輪美奐，有供應便當、特餐、健康餐等，價位約在百元初，和周邊行情相當，且3年前大改造後，環境美感大升級，且有內部專屬看菜色、訂購APP，對員工而言相當便利。

許多科技業薪資競爭力強，員工餐廳更是大手筆免費供餐，對比國營事業雖沒有免費餐點，但也各有自己的特色。以中油來說，位在捷運板南線市政府站旁，員工餐廳設在五樓，午餐可選1主菜、3副菜，或是4副餐等，有白飯或紫米可續，也有甜湯、鹹湯可選擇，目前價位85元，8月1日起調漲至90元，在信義區仍是難得的「百元有找」餐點；另外，也有供應牛肉麵、肉羹麵、水餃等，價位通通都在百元內，有員工透露，口味簡單、價格便宜，1周會來報到3到4天，而記者實際走一趟也發現有民眾帶小孩、協力廠商造訪。

而台電總處位於松山新店線、台電大樓站旁，總處約有2千多名員工，不過附近有台大、台科大、師大學生族群，要和公館商圈當鄰居，周邊餐點行情需親民，而台電的午餐自助餐以「秤重」計價，但也提供員工多款便當、麵食、健康餐可選，價位要110到120元左右。價位上難與商圈內店家競爭，但有環境舒服、訂餐便利性兩大特色。

台電工餐廳改造後美感升級。（資料照）台電工餐廳改造後美感升級。（資料照）

台電2022年與IKEA合作「以租代買」家具產品服務化模式，改造使用近40年的台電總部員工餐廳，場地佈置為小型、中型、大型座位區、多功能休憩區以及貴賓室，提供餐桌椅、沙發等家具，還有靠枕、地毯與植栽家飾軟裝等，並設置多個座位，餐廳不僅能用餐，也可讓員工轉換辦公環境。

另外，台電內部還有秘管家APP提供員工看1周菜色，再決定是否要到餐廳覓食，且APP更方便員工訂餐，開放凌晨到隔日上午10點30分以前都能預訂便當，對雨天或有急事的員工都是填飽肚子的好幫手；不過，台電總部屬國家關鍵基礎設施，嚴格管制進出、不對外開放。

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