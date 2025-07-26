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未來5年還是台灣半導體稱霸！外媒曝台積電是大功臣關鍵原因

2025/07/26 11:20

台積電（2330）。（彭博資料照）台積電（2330）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒預計未來5年台灣半導體製造業仍將蓬勃發展，其中台積電（2330）是一個低調的重要企業，但卻為全球許多企業提供著動力。

美國投資媒體《The Motley Fool》報導，台積電或許不向其他大型科技公司那樣引人注目，但卻是一個低調的重要存在，為許多領域提供動力，各家公司帶著晶片設計來到台積電，台積電則將這些設計變成現實。

報導表示，過去5年，台積電ADR股價上漲了200%以上，是同期標準普爾500指數漲幅的2.5倍以上（截至7月14日）。報導指出，沒人知道未來5年該股的表現如何，但預測它會繼續飆升。

週五（25日）台積電ADR勁揚1.66％，收在245.60美元；台積電（2330）在台股部分，昨日則收在1145元。

至於原因為何？因為台積電在人工智慧（AI）領域中發揮關鍵作用。報導指出，台積電的半導體為資料中心提供動力，使人工智慧（AI）的訓練和部署成為一切可能。

且台積電能力遠遠領先競爭對手，使其成為AI晶片製造的首選，而市場需求已開始在其財務狀況中顯現。台積電管理層今年初預計，台積電目前預期AI加速器2024至2029年的年複合成長率（CAGR）將達近44至46％。

台積電預期，AI加速器將成為未來幾年台積電高速運算（HPC）平台成長的最強驅動力，也是整體增量營收成長的最大動能來源。

報導表示，這將大大促進台積電的收入成長。台積電的收入在過去5年中已經成長了1倍多，業績已經非常亮眼。而在AI需求爆發之下，由於輝達（NVIDIA）和超微（AMD）等公司嚴重依賴台積電，這家晶片製造商擁有獨特的優勢，可以從產業的自然成長中獲益。

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