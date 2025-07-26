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不想被AI取代 華頓商學院：快培養這4種技能

2025/07/26 13:12

不想被AI取代，華頓商學院建議快培養這4種技能。（路透）不想被AI取代，華頓商學院建議快培養這4種技能。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）正在迅速改變我們的工作方式，華頓商學院副教授表示，人工智慧雖暫時不會取代你，但對從事基礎入門工作的員工，將是1個巨大的擔憂，若不想被AI取代，建議快培養判斷力、品味、豐富的經驗和知識這4種技能。

CNBC報導，如今，越來越多的員工在工作中頻繁使用人工智慧。根據蓋洛普最近的1項民意調查，40%的美國員工表示他們每年至少在工作中使用人工智慧幾次，19%的員工每週使用幾次。這兩個數據自去年以來都幾乎成長了1倍，分別從21%和11%成長。

同時，皮尤研究中心的1項調查顯示，超過一半美國勞工擔心人工智慧對勞動市場的影響。他們的擔憂並非空穴來風：世界經濟論壇今年1月發布的報告發現，48%的美國雇主計畫因人工智慧而裁員。

人工智慧在職場的快速發展自然引發了許多疑問。人工智慧將如何重塑我們的工作？我們需要培養哪些新技能？哪些產業將受到人工智慧的最大影響？

華頓商學院副教授莫利克（Ethan Mollick）表示，他非常清楚人們對人工智慧取代人類工作的擔憂。

怹說，「用人工智慧取代人類的想法在我看來很幼稚」，不過，隨著人工智慧的不斷進步，可能會對工人產生影響。

人工智慧代理尚未實現，目前，人工智慧在某些方面表現優異，在某些方面表現不佳，但總體而言，它還無法很好地取代人類的工作。

隨著人工智慧的應用變得越來越普遍，我們需要在勞動力中培養哪些技能？

如果你1年前問起AI技能，我會說是提示技能，但現在這已經不那麼重要了，我們做了大量研究，結果發現提示已經不像以前那麼重要了。

如今你則需要培養判斷力、品味、豐富的經驗和知識這4種技能，才能不被AI取代。

除了培養技能外，盡量選擇具有多重任務的工作，如醫生，其工作需要具備同理心、精通外科手術、能夠診斷，能夠管理診室，並跟上最新研究方向。如果人工智慧能幫你完成這些工作，那也不算是災難。

如果人工智慧可以比你更好地完成其中的一兩件事，那並不會毀掉你的工作，而是會改變你的工作方式，並且希望它能讓你專注於你最喜歡的事情。

因此，多重任務的工作，會比單純的工作，更不易被AI取代。

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