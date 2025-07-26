美國靠關稅賺「這麼多」！川普喊準備「發紅包」

美國總統川普表示，正考慮向美國納稅人發放退稅。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《財星》（Fortune）報導，根據美國財政部的數據，僅上半年，關稅已為美國財政部帶來超過1000億美元（約新台幣2.9兆元）的收入。美國總統川普表示，由於向大量外口進口商品徵收關稅，他正考慮向美國納稅人發放退稅。

綜合外媒報導，川普受訪表示：「我們正在考慮少量退稅，但我們要做的大事是償還債務，但我們正在考慮退稅。」

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根據經濟學家和智庫預測，由於川普於7月4日簽署「大而美」法案，聯邦債務目前已超過36兆美元（約新台幣1.61兆元），預計將上升。美國國會預算處（CBO）發布報告預估，總統川普的減稅減支「大而美法案」將使聯邦赤字增加3.4兆美元（約新台幣100兆元）直到2034年。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前受訪也表示，自川普政府今年稍早提高進口關稅以來，聯邦政府已累計收取了約1000億美元的關稅收入，預計到年底，可能會增加到3000億美元（約新台幣8.8兆元）以上。

而根據《USA Today》指出，隨著川普繼續分階段實施關稅措施，白宮新聞秘書卡洛琳·萊維特（Karoline Leavitt）7月11日表示，這些措施已籌集了1000億美元。

川普表示：「我們有這麼多錢進來，我們正在考慮給予一點回饋。」但川普沒有具體說明他正在考慮的退稅規模，也未說明哪些人有資格享有退稅，仍強調，徵收關稅的主要目的是償還債務，但也有可能有足夠的錢用於向納稅人提供退稅。

不過川普考慮退稅此措施，經濟學家警告稱，這些關稅也可能刺激通膨，並減緩經濟成長。

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