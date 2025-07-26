美股收盤》美歐關稅協議在即！道瓊漲208點 台積電ADR走升

美股週線上漲。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人預期美國可能很快與歐盟達成貿易協議，樂觀情緒提振美股，標普500和那斯達克指數週五再創新高，分別上漲0.4％、0.24％，道瓊工業指數上漲208點、0.47％，費城半導體指數小漲0.03％，台積電ADR勁揚1.66％，收在245.60美元。

綜合外媒報導，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將於週日在蘇格蘭與美國總統川普會面。此前，歐盟官員表示，預計本週末將達成框架貿易協議。川普先前則表示，美歐達成貿易協議的可能性為50％。

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近幾週，由於企業財報表現樂觀，美國與日本和菲律賓達成貿易協議，以及市場預期白宮將達成更多協議，華爾街股市飆升至歷史新高。本週標普500指數上漲1.5％，那斯達克指數上漲1％，道瓊指數上漲1.3％。下週投資人將關注聯準會動態，預計將維持利率不變，美央行正在權衡關稅對通膨的影響。

個股方面，特斯拉前一日暴跌逾8％，週五反彈3.52％，報316.06美元。英特爾公布第二季業績，淨損29億美元（約台幣853億），週五暴跌8.53％，報20.70美元。Alphabet本週股價創下新高，週五上漲0.46％，收在194.08美元。微軟漲0.55％，蘋果漲0.06％，輝達下跌0.14％，亞馬遜跌0.34％，Meta跌0.3％。

下週公布財報的公司包括微軟、蘋果、亞馬遜和Meta，投資人密切關注。

道瓊工業指數上漲208.01點或0.47％，收在44901.92點。

標準普爾500指數上漲25.29點或0.40％，收在6388.64點。

那斯達克指數上漲50.36點或0.24％，收在21108.32點。

費城半導體指數上漲1.492點或0.03％，收在5645.859點。

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