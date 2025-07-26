中東地緣政治衝突解除 推升台美股行情持續攀升

法人表示，中東地緣政治衝突快速解除，推升台美股行情持續攀升。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股加權指數本週下跌18.75點，跌幅0.08%，收在23364.38點；投信法人表示，在總體經濟方面，市場等待對等關稅期限後的政策走向，因此，在此之前，無論貿易談判發展、企業獲利或美國經濟等議題，都沒有進一步惡化，加上中東地緣政治衝突快速解除，因此，推升台美股行情持續攀升。

台新投顧表示，目前來看，股市具有「四利多」，包括美股屢創新高、美科技股強勢牽動相關台廠、美國科技股獲利預期雙位數成長及台積電樂觀看待全年營收；另一方面，台股也有「三利空」，各國對等關稅稅率陸續出爐，惟8月1日前仍有協商空間，財報陸續揭露，留意匯損及未來展望，ASML對2026年增長存疑慮，也讓市場增加變數。

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不過，從在科技股的領頭之下，那斯達克指數與標普500指數屢創歷史新高，特別是美國科技股強勢，多檔半導體、雲端服務廠商股價不斷改寫新高。其中，大盤指數震盪走高，目前AI概念股續為主流，有４大事件包括1.美股密集財報登場，2.美股屢創新高，3.新台幣升值，留意Q2財報匯損風險，4.對等關稅談判尚未落幕。

在資金走向來看，集中市場外資買超401億元，投信賣超52.57億，自營商含避險買超214.99億元，三大法人合計買超563.41億元。融資增加10.06億元，融資餘額2,292.27億元；融券減少35,711張，融券餘額262,652張。外資續買，散戶觀望。

對此，台新主流基金經理人黃千雲表示，展望台股後市，美國參議院已通過川普「大而美法案」，將牽動企業下半年至明年的獲利預期，以及總體市場景氣的方向，等待關稅議題落幕，行情較能趨於明朗。整體而言，台美股市均回補4月2日對等關稅缺口，但關稅談判期限延後，不確定因素未消除，短期在關稅政策明朗前，預期盤勢進入高檔震盪整理。

黃千雲指出，就基本面分析，AI應用百花齊放，將帶動AI算力需求持續增長，目前算力仍然供不應求，AI應用及AI基建將相輔相成，互相支援成長動能，加上產業升級趨勢至少還有2~3年，長期展望明確正向，相關企業可望持續有強勁業績挹注，長線行情仍正面看待，有利帶動台股持續上攻。

在類股方面，看好AI受惠、高殖利率、營運轉機題材，可布局的族群包括AI基建及應用相關個股、矽光、Edge AI、機器人、半導體、CCL/PCB、散熱、低軌衛星、資安、高殖利率等。

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