美國放鴿子！韓美2+2談判臨時喊卡 經貿安保兩頭空

南韓副總理兼企劃財政部長具潤哲，24日抵達仁川機場，準備飛往美國談判，卻臨時接獲美方通知，會談取消。（歐新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕距離美國關稅豁免期限僅剩1週之際，南韓「中央日報」和「東亞日報」等主要媒體25日報導，南韓經濟、安保高層官員與美國高層的會談受阻，全部落空。繼美國和日本達成關稅協議後，歐盟與美國的談判也進入尾聲，南韓卻連會談都遭遇波折，「氣氛異常」。

南韓「韓聯社」則引述外交消息人士報導，韓美外交首長可望在美國對等關稅豁免期屆滿前的31日，在華盛頓舉行會談。

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據報導，南韓副總理兼企劃財政部長具潤哲，24日為赴美舉行韓美「2+2」經貿談判，抵達仁川國際機場，卻在出發前約1小時接獲美方通知，會談取消。

按照原訂計畫，具潤哲與產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九，將於25日在華府會見美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾，舉行「2+2」經貿磋商。

此次會談是李在明新政府的財經首長，與被視為關稅談判關鍵人物的貝森特的首次會晤，但因美方以貝森特緊急行程為由要求延期，導致談判流產。美方並未就延期原因提出說明。

南韓企劃財政部聲稱，美方透過郵件要求延期時多次致歉，並提議盡快重排日程，「難以認定存在其他談判意圖」。

然而，在媒體雲集的出境大廳，副總理具潤哲因美方片面通知被迫中斷行程，南韓政府內部的尷尬氣氛顯而易見。

同日返國的國家安保室室長魏聖洛，也未能在4天訪美行程中，與美國國務卿兼國家安全顧問魯比歐會晤。南韓總統辦公室發表聲明指出，魏聖洛此次未能會晤魯比歐，並非因美方拒絕會面，而是魯比歐在會談前被美國總統川普緊急召見，因此無法出席。但美方隨後主動聯繫，表示希望以電話方式磋商，雙方最終也透過電話完成磋商。

儘管李在明辦公室聲稱，韓美正透過多種管道保持密切協商，但有分析認為，這是美方對南韓談判方案不滿的施壓策略，旨在警告首爾必須就2大談判槓桿—「擴大投資」與「開放農牧產品市場」提出讓美方滿意的方案。

中央日報指出，有觀點認為，美國正試圖在關稅豁免期結束前，藉由「川普式施壓」逼迫南韓讓步。要求匿名的經貿專家指出，當前美國更重視與中國及歐盟的關稅談判，韓美談判確實被擠出優先序列。美方正利用這種氛圍，激起韓方的不安情緒，可被視為一種談判戰術。

但不可否認的是，在談判剩餘時間所剩無幾的情況下，韓美2國之間的氣氛確實出現異常。西江大學國際研究生院教授許允（譯音）表示，2+2談判告吹，可能是美國對南韓正在討論的多個方案，迂迴表達不滿的一種方式。

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