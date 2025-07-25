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財政部預告 新增5類房屋免納囤房稅2.0計算

2025/07/25 22:20

財政部今預告，新增5類房屋免納入「囤房稅2.0」計算。（記者鄭琪芳攝）財政部今預告，新增5類房屋免納入「囤房稅2.0」計算。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今預告，新增5類房屋可免納入「囤房稅2.0」全國歸戶計算，包含依相關法律許可設置的身障福利機構、一般護理之家或精神護理之家、精神復健機構、安置及教養機構，以及符合條件的傳教人員宿舍。財政部表示，預告期至9月23日，將回溯自2024年7月1日生效，因房屋稅已繳納完畢，待草案生效後，稽徵機關將陸續退稅或更正稅額。

財政部預告，新增5類房屋不計入「囤房稅2.0」房全國總持有應稅房屋戶數及適用差別稅率的房屋，包括：依「身心障礙者權益保障法」許可設立的身心障礙福利機構；依「護理人員法」許可設置的一般護理之家精神護理之家；依「精神衛生法」許可設立的精神復健機構；「兒童及少年福利與權益保障法」許可設立的安置及教養機構；以及財團法人或寺廟登記的宗教團體所有，未與傳教佈道的教堂及寺廟相連或在同一範圍內，專供傳教人員住宿的房屋。

根據「囤房稅2.0」方案，自住房屋稅率維持1.2%，但本人、配偶及未成年子女限3戶，單一自住（排除豪宅）稅率則由1.2%降至1%；非自住住家用房屋稅率調高為2%~4.8%，改採全國歸戶、全數累進，但出租申報達租金標準、繼承取得共有房屋適用稅率1.5%~2.4%。

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