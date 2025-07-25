鴻海加碼電動車布局 投資6.9億強化智慧平台建構

鴻海持續推動電動車業務佈局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）持續推動電動車業務佈局，集團今日透過旗下PCE Paragon Solutions Kft.事業體斥資2340萬美元（約新台幣6.9億元），藉由子公司Foxconn EV Technology Inc.向100%持股的電動車企業Foxconn EV System LLC進行增資，以呼應智慧電動車平台的建構環節。

鴻海說明，截至目前，PCE Paragon Solutions Kft.累積對FETI持股11萬3400股，總投資金額達4.536億美元（約新台幣133.8億元）。集團內其他子公司亦持有FETI部分股份，包括Foxconn Asset Management、Foxconn eMS、Wexteq Corporation、eCMM Services與Foxconn Corporation等，整體顯示集團對該電動車平台的高度整合布局。

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鴻海進一步指出，截至目前，FETI對EV System LLC累積投資總額為4.124億美元（約新台幣124.3億元），並持續持有其全部股權。相關交易目的為長期投資，資金來源為自有資金，且交易並無異議董事意見，也未涉及監察人或審計委員會。

鴻海強調，集團電動車不僅提供EMS（電子代工服務）與零組件，更涵蓋整車設計與軟體開發。今年上半已與三菱簽訂合作協議，選定旗下Model B車款作為量產平台，預計2026年下半年開始出貨至澳洲與紐西蘭市場。同時，日本SHARP（夏普）也採用Model A作為原型車平台，進一步拓展車用事業布局。

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