晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

鴻海加碼電動車布局 投資6.9億強化智慧平台建構

2025/07/25 21:36

鴻海持續推動電動車業務佈局。（資料照）鴻海持續推動電動車業務佈局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）持續推動電動車業務佈局，集團今日透過旗下PCE Paragon Solutions Kft.事業體斥資2340萬美元（約新台幣6.9億元），藉由子公司Foxconn EV Technology Inc.向100%持股的電動車企業Foxconn EV System LLC進行增資，以呼應智慧電動車平台的建構環節。

鴻海說明，截至目前，PCE Paragon Solutions Kft.累積對FETI持股11萬3400股，總投資金額達4.536億美元（約新台幣133.8億元）。集團內其他子公司亦持有FETI部分股份，包括Foxconn Asset Management、Foxconn eMS、Wexteq Corporation、eCMM Services與Foxconn Corporation等，整體顯示集團對該電動車平台的高度整合布局。

鴻海進一步指出，截至目前，FETI對EV System LLC累積投資總額為4.124億美元（約新台幣124.3億元），並持續持有其全部股權。相關交易目的為長期投資，資金來源為自有資金，且交易並無異議董事意見，也未涉及監察人或審計委員會。

鴻海強調，集團電動車不僅提供EMS（電子代工服務）與零組件，更涵蓋整車設計與軟體開發。今年上半已與三菱簽訂合作協議，選定旗下Model B車款作為量產平台，預計2026年下半年開始出貨至澳洲與紐西蘭市場。同時，日本SHARP（夏普）也採用Model A作為原型車平台，進一步拓展車用事業布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財