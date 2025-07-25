揚明光車用等產品線正向 Q3出貨動能增溫

揚明光上半年每股盈餘0.07元。（圖擷取自官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學元件廠揚明光（3504）近期持續耕耘矽光子、機器視覺、AR（擴增實境）眼鏡等新商機，總經理張雅容今日表示，下半年車用產品含抬頭顯示器、Lidar鏡頭等產品，以及3D列印等產品線出貨將較上半年成長，帶動營運增溫，且AR（擴增實境）眼鏡持續與2家大廠進行合作開發，最快可望在2026年量產，挹注未來營運。

揚明光第二季營收7.04億元，毛利率16.5%，稅後淨利362萬元，稅後盈餘（EPS）0.03元；上半年營收13.55億元，毛利率15.8%，稅後淨利822萬元，每股盈餘0.07元。張雅容說明，第二季受到台幣兌美元強勢升值影響，營收、毛利率受壓抑。

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從出貨狀況來看，第二季取像光學因智能家居鏡頭、傳統安控鏡頭需求增加，出貨季增9%；光學元件類產品因傳統投影光學零組件客戶提前拉貨，出貨增加15%；3D列印產品也因中國區客戶提前備貨，出貨增加16%； Lidar鏡頭及智慧頭燈需求回升，但因HUD客戶進行庫存調整，致車用產品出貨減少10%。

此外，揚明光也說，因火災事故而申請財產險、營業中斷險理賠皆已完成理賠程序並全數收款，於第二季認列其他收入3891萬元。

展望第三季，揚明光表示，車用產品因Lidar鏡頭、智慧頭燈需求持續加溫及HUD客戶端有機會去化庫存，出貨情形預期較第二季提升；3D列印因部分非中國區客戶庫存陸續去化完畢，需求回溫，出貨情形可望優於上一季；取像光學受智能家居鏡頭客戶機種轉換過渡期影響，出貨情形預估與第二季持平或略減；光學元件類產品出貨與第二季約當；微投光機產品持續受到競爭技術取代影響，需求低迷。整體而言，預估第三季出貨情形較第二季持平或略減。

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