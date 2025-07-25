川普：其他國家可比照日本花錢買關稅調降

日本承諾大筆投資美國後，川普下調日本關稅稅率。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普指出，其他國家如果比照日本，投資美國龐大金額，將可調降關稅。他24日在巡視聯準會時，面對其他國家是否能花錢降關稅的提問，他斬釘截鐵回應：「是的，我允許這麼做」。

川普也描述與日本的關稅談判過程，他宣稱，「日本原先付28%關稅，但他們預先給出5500億美元。在投資獲得的利潤中，我們囊括90%，他們得到10%。」他強調，這不是貸款，而是「簽約獎金」（signing bonus）」。所謂簽約獎金是指簽約時預先支付的資金。

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7月初，川普宣佈日本的對等關稅為25%，並從8月1日生效，但此時他提到的關稅卻是28%。再者，日本表示5500億美元的投資包含貸款，但川普卻說並非貸款。

川普說，「經濟開放的價值遠高於日本支付的5500億美元，因此經濟開放加上這筆支付，我們降低關稅至15%。日本的關稅稅率原本約28%，所以日本基本上是花錢買關稅減少」。他將日本在美國的投資稱為「種子資金」（seed money）。

川普說，「這不是件容易的事，在談判過程中，人們會離開會議室，有時返回日本，我問幕僚，他們在哪兒？幕僚回答他們已回日本，之後他們再度聯繫我們，詢問我們是否能達成協議，這個過程重複多次、耗費數月，最終他們同意經濟開放」。

他堅稱，「歐盟的談判也進展相當良好，其他國家也是，這些全是非常大筆的協議，我們國家將有鉅額進帳」。

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