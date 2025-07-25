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立榮航空看下半年營運優於上半年 明年較今年佳

2025/07/25 17:32

立榮航空林志忠董事長（右二）與ATR執行長Nathalie Tarnaud Laude（左二）簽署新機採購合約。（記者王憶紅攝）立榮航空林志忠董事長（右二）與ATR執行長Nathalie Tarnaud Laude（左二）簽署新機採購合約。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空旗下立榮航空（2621）今年上半年營收33.9億元，年減近1%，立榮表示，主要是今年上半年旅客量較去年同期略少，再加上去年第四季燃油價格走低，今年第一季調降機票價格，因此上半年營收年減。不過，下半年因增加2個連假，可望帶動國內旅遊，下半年營運將較上半年佳。立榮指出，依照經驗，連假期間離島旅客量優於平常週末的20-30%。

立榮進一步指出，疫情後，出國旅客較多，但假日也有國內旅遊需求，且民眾出國已多次，在加上明年有完整的「4+1」假期，明年營運會較今年成長。

立榮今日宣布斥資4.37億美元、約台幣129億元，額外保留3架航機採購選擇權，向ATR購入19架ATR 72-600全新客機，立榮董事長林志忠表示，新機預計自2027年開始交付，2032年將全數引進完畢，而新機交機後，預期座位數從目前一年360座，增加到400座，提升國內線運能，挹注營運表現。

林志忠說，立榮航空在國內航線的市占率近60%，除了商務及觀光旅客外，更是離島鄉親回家探親及就醫的重要運輸工具，新機交付後，將加密國內航線。

立榮航空目前是公開發行公司，未來的上市櫃計畫，林志忠表示，有在評估，不過此次購機先以自有資金與貸款支應，在暫無更大資金需求前，不會有IPO計劃。

立榮航空資本額37.68億元，其中長榮集團持股24.96%，星宇航空持有19.9%股權。

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