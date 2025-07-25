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靜待關稅掀牌！新台幣貶回29.46元近1個月新低

2025/07/25 17:20

靜待關稅掀牌，新台幣貶回29.46元。（記者陳梅英攝）靜待關稅掀牌，新台幣貶回29.46元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美元轉強、市場觀望台灣關稅「掀牌」，新台幣兌美元匯率今日隨亞幣走低，終場收在29.46元、貶5.8分，匯價連2黑，為近1個月新低，成交量略縮至13.82億美元。

台股今日小跌9.35點、收在23364.38點，三大法人合計買超105.46億元。其中，外資買超73.61億元。

新台幣匯價以29.38元、升值2.2分開出，隨美元轉強，匯價快速翻黑，再見29.4元價位，午後更是越走越低，最後收在當日最低價，惟市場觀望氣氛濃厚，大抵仍在29.3元至29.5元區間內，靜待下週聯準會開會以及對等關稅掀牌。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數上漲0.28%，非美貨幣承壓，主要亞幣全面走貶，其中，日圓重挫0.66%、韓元也大貶0.57%、新幣貶值0.26%、台幣貶0.2%、人民幣貶0.17%。

聯邦公開市場委員會（FOMC）即將於下週召開利率會議，市場普遍預期利率將按兵不動。利率期貨顯示，聯準會9月降息1碼的機率約為60%，但存在高度不確定性。

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