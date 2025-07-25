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友達展現加速邁向淨零決心 2030年供應商減碳目標上調至25％

2025/07/25 16:23

友達舉辦第六屆「2025 CSR共榮大會」，邀集70家、超過150位供應商夥伴共襄盛舉。（友達提供）友達舉辦第六屆「2025 CSR共榮大會」，邀集70家、超過150位供應商夥伴共襄盛舉。（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕面對全球永續轉型浪潮，面板大廠友達啟動更積極的淨零行動。友達24日舉辦第六屆「2025 CSR共榮大會」，以「韌性共好，轉型迎新」為主軸，邀集70家、逾150位供應鏈夥伴齊聚，宣示深化ESG實踐的同時，也宣布將原訂2030年關鍵供應商減碳20%的目標，上調至25%，展現全方位邁向淨零的決心。

友達董事長彭双浪表示，當前政經局勢動盪、氣候風險升高，企業唯有建立具韌性的供應鏈體系，方能因應未來挑戰。他強調，友達以顯示科技、智慧移動及垂直場域為三大營運支柱，並將ESG理念全面融入營運策略與價值鏈管理，供應商更是共創永續未來不可或缺的夥伴。

大會中，友達永續長古秀華分享供應商過往累積的亮眼成果，包括累計減碳逾20萬公噸、節水逾2萬公噸，並建立100%取得第三方再生料認證的循環供應鏈，包材回收率更達97%，創造經濟價值超過新台幣50億元。

友達供應鏈總部資深協理陳奕任指出，供應鏈減碳不僅回應市場與客戶對碳中和的要求，也攸關企業韌性與競爭力。未來將進一步落實材料碳足跡減量、強化節水作為，以及擴大再生材料採購，帶動整體供應體系加速轉型。

此外，友達也藉由頒獎肯定優秀供應商，鼓勵更多夥伴投入永續實踐。活動現場設有「綠色解方」、「在地社創共好」與「時光走廊」三大展區，展出碳足跡管理平台、智慧節能方案，以及歷年CSR成果與地方創生合作案例。

為拓展夥伴視野，今年大會亦邀請專家從治理、環境、社會三大面向進行主題演講，深入解析碳市場趨勢、風險管理架構與正向社會影響力的實踐策略，強化產業交流與學習。

友達強調，將持續以「共好」為核心精神，透過CSR共榮大會深化對話、凝聚共識，攜手供應鏈打造具韌性與永續競爭力的生態系，邁向更高階的永續轉型藍圖。

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