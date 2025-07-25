台灣生物醫藥製造TBMC旗下GMP工廠 明年Q2投產

TBMC致力成為世界級醫藥代工研發製造公司。圖右為TBMC執行長張幼翔、左為技術長紀威光。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣生物醫藥製造公司（TBMC）執行長張幼翔今表示，今年6月正式於竹北生技園區第三生技大樓啟動GMP工廠的建置，該工廠預計今年12月完工，明年第一季啟用、第二季投產。

張幼翔指出，TBMC成立兩年多來，工廠從設計到完成只要15個月、實驗室只花5個月就建置完成，未來以成為世界級生技醫藥代工研發製造公司為願景，它隱藏的國家使命，就是下一波疫情來時，能生產足夠的mRNA疫苗，來保護國人安全。

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目前官股、美國韌力、創投等各占TBMC持股1/3，不過日前美國韌力傳出財務問題，張幼翔表示，TBMC目前帳上資金足以因應未來幾年蓋廠、營運所需，但仍會在適當時間在市場募資，也希望當訂單足夠時，能啟動IPO計畫。

TBMC技術長紀威光表示，公司目前已與全球前十大藥廠、美國知名生技廠商與日本生技公司展開合作，其內容涵蓋基因治療、核酸藥物與蛋白質產品等領域，未來TBMC仍將持續深化耕耘美日市場。TBMC於今年上半年承接的委託服務案件數已達去年全年的1.7倍，上半年營業額為去年全年的1.8倍，下半年來自國際市場的業務量將更多。

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