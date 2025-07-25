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星巴克DREAM PLAZA門市24小時營業 羅智先自嘲是「這個原因」

2025/07/25 14:29

Dream Plaza星巴克和博客來24小時營業，統一集團董事長羅智先（左）自嘲：「萬一有一天我被趕出來的時候，有一個很不錯的地方可以很舒服的過整個晚上」，一旁的妻子高秀玲（中）則說，這事情保證不會發生。（記者楊雅民攝）Dream Plaza星巴克和博客來24小時營業，統一集團董事長羅智先（左）自嘲：「萬一有一天我被趕出來的時候，有一個很不錯的地方可以很舒服的過整個晚上」，一旁的妻子高秀玲（中）則說，這事情保證不會發生。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）集團DREAM PLAZA，首家博客來實體書店和部份星巴克區域採24小時營業，統一集團董事長羅智先說自己很喜歡這個空間，自嘲「萬一有一天我被趕出來的時候，有一個很不錯的地方可以很舒服的過整個晚上」。

他並打趣說，「我不認為那個情境會發生，我只是在替其他人做一些準備」，並望向現場同事表示，「這事情不會發生在我身上，不代表不會發生在你身上」。

羅幽默的說，「我們還是要有一些準備，要找一個地方，即使真的那個事情發生的時候，你的家人還是會覺得很安心，第2天早上你還是可以高高興興的回家報到」，惹得現場哄堂大笑。

坐在羅智先旁邊的妻子，統一美麗事業董事長高秀玲趕緊搶下麥克風回應，「我保證這樣的事情不會發生」，羅智先趕緊補上一句，「下次你們在半夜看到我在這裡，是為了考察，絶對不是被趕出來」，2人對話閃瞎眾人。

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