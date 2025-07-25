魏哲家曾嘆在美設廠「一把鼻涕一把眼淚」美財長要出手幫忙了

美國財長貝森特坦言，監管法規阻礙台積電美國廠建廠進度。（路透社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電董事長魏哲家今年1月曾透露赴美設廠面臨的挑戰，他說，為了在亞利桑那州蓋廠「我一把鼻涕、一把眼淚，受盡各種訓練」。美財長貝森特（Scott Bessent ）近日在All In Podcast播客節目中也批評，美國監管法規阻礙台積電晶圓廠興建進度，當前最重要的是不要過度監管。

魏哲家今年1月16日參加台大EMBA百川講座，以「如果沒有台積電」為題演講，談及赴美設廠的挑戰。當時因蓋廠進度不符合原先預期，魏哲家笑說，「我們在亞利桑那州，我一把鼻涕、一把眼淚，受盡各種訓練」。

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當時，魏指出，台積電前往美國亞利桑那州設廠，「我們以為美國這麼大，蓋個房子有什麼了不起」，竟然發現，當地不但沒有產線設置的know how，也必須遠從德州尋才。

魏哲家說，台積電在台灣設廠時，是與政府機關共同研擬、訂定相關法規，美國當地官方雖然不知道法規如何制定，但基於不信任外來的企業，要求台積電出資聘請專家參與討論，結果專家來了也因為毫無頭緒，反而還是請教台積電的看法。

為避免台積電美國廠延宕，貝森特呼籲放鬆監管障礙。（歐新社）

對於台積電在美設廠遇到的難題，美國財長貝森特（Scott Bessent ）近日在All In Podcast播客節目中，也對美國的監管規定及繁文縟節提出批評。

根據美媒《benzinga》25日披露，貝森特在播客節目指出，台積電在亞利桑那州興建的晶圓廠耗資400億美元，大約僅滿足美國晶片需求的7%，這凸顯美國對國內晶片生產的監管障礙，他們（指台積電）正在與當地建築檢查人員（building inspectors）溝通。

貝森特說，顯然，這些晶片廠發展得太快了，結果就有人說：「好吧，你說管道會建在那裡，結果卻建不在那裡，我們要你停工」。

貝森特指出，當自己變成公務員時，也遇到過很多令人驚訝的事，是美國自己讓建廠變得如此困難。他直言，「我們通過環境法規做出了去工業化的決定，現在最重要的事就是讓重新構建事物變得容易，不去干預，並且不要過度監管」。

對於貝森特的看法，網友也紛紛留言稱，貝森特強調的瓶頸不在於資金，而在於官僚主義的慣性扼殺了戰略優先事項。台積電在亞利桑那州的延誤證明，僅靠《晶片法案》的補貼無法克服層層繁文縟節。華盛頓為晶圓廠補貼龐大資金，然後讓當地檢查員因管道放置的許可證爭議而癱瘓進度。這不是孤立的，而是系統性的。

另一位網友也非常讚賞貝森特的說法，直言美國失去優勢並非偶然，「我們把自己變成脆弱狀態」。這位網友嘲諷地說，「如果你不能在沒有繁文縟節的情況下鋪設管道，你就不是在建設，不是再工業化，也不認真」。

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