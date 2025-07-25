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對獎了！5-6月統一發票千萬獎「47406327」 完整獎號在這裡

2025/07/25 13:41

5-6月期統一發票今天開獎。（資料照）5-6月期統一發票今天開獎。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕快來對獎！今年5-6月期統一發票今天開獎，1000萬元特別獎中獎號碼為「47406327」；200萬元特獎中獎號碼「05579058」。財政部賦稅署表示，5-6月期統一發票領獎期限為今年8月6日至11月5日止，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

本期統一發票3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則為「49912232」、「73145004」及「99174704」；二獎（獎金4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（獎金1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（獎金4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（獎金1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（獎金200元）與頭獎末3碼相同。

財政部表示，本期統一發票開出特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，500元獎更加碼70萬組，由245萬組增至315萬組，即每期雲端發票專屬獎開獎總組數達326萬6030組，雲端發票專屬獎中獎號碼可在稅務入口網查詢。

財政部表示，使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，店家會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可至超商多媒體服務機或電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

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