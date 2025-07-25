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U-12世界盃棒球賽今台南開打 創見再度力挺贊助

2025/07/25 13:36

U-12世界盃棒球賽今台南開打（創見資訊提供）U-12世界盃棒球賽今台南開打（創見資訊提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠創見（2451）長期投入青少年體育賽事推廣，致力於培育未來運動人才，第8屆 U-12 世界盃棒球賽（WBSC U-12 Baseball World Cup）將於7月25日至8月3日在台南亞太國際棒球訓練中心熱血開打，創見再次投入贊助行列，來自世界各地的12支代表隊小將齊聚一堂，透過揮棒、投球與守備，展現堅韌與拚戰精神，全力以赴爭取國際榮耀。

U-12 為兩年一度的國際級少棒賽事，參賽選手年齡皆為12歲以下，今年共有來自美國、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、古巴、日本、韓國、德國、捷克、澳洲、南非及地主台灣等12支棒球勁旅齊聚台南，共同角逐世界榮耀。開幕首日即由中華隊迎戰傳統強敵古巴隊，為本屆賽事揭開戰幕，備受關注。

創見秉持回饋社會的企業精神，不僅贊助U-12賽事，更持續推動「創見偏鄉棒球種子計畫」，至今已邁入第10年，該計畫長期關注偏鄉少棒資源不足的問題，透過捐贈訓練設備與舉辦訓練營，協助基層球隊穩健成長。今年也將邀請偏鄉棒球隊親臨U-12賽事觀戰，讓孩子們感受國際賽場氛圍，從現場觀摩中汲取經驗、激發夢想，朝著成為「台灣之光」的目標邁進。

創見連續18年榮登「台灣25大國際品牌」，並連續11年榮獲教育部「體育推手獎」肯定，長期投入青年體育賽事贊助，積極實踐企業社會責任，致力培育台灣體壇明日之星，鼓勵年輕選手展現拚戰精神。U-12世界盃棒球賽熱血開打，創見希望全台球迷共襄盛舉，為未來之光加油，見證青春拚勁與榮耀時刻。

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