晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

起薪4.4萬！油電糖水釋616個職缺、報名29日截止

2025/07/25 12:53

經濟部油電糖水國營事業招考，今年預計招募616名新血。（台電提供）經濟部油電糖水國營事業招考，今年預計招募616名新血。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕2025年國營事業聯合招考報名進入倒數階段，由經濟部主辦的「糖電油水」四大國營事業招募活動，今年預計釋出22個類別、共616個職缺，起薪約4.4萬至4.5萬元，預計進用後第五年，月薪上看6.2萬元，想加入油電糖水行列者不要錯過，報名將在7月29日截止。

今年油電糖水四大國營事業的年終獎金平均達4.4個月，又提報加薪3.5%，羨煞不少人；經濟部今年釋出616個職缺，預計招募22個類別、共616名新血，包含電機164人，企管102人、土木87人、機械69人、環工31人、儀電25人、資訊26人、財會18人、化工製程18人、人資12人、地政11人、職業安全衛生8人、政風7人、建築6人、生態6人、大眾傳播5人、畜牧獸醫4人、農業4人、地球物理4人、文化資產3人、化學3人及石油開採3人。

其中，台電今年規劃招募321名生力軍加入，以招考人數最多的電機類為例，預計將錄取137人（含專案離島名額2人），主要因應穩定供電及淨零轉型需求，招募電力系統、儀控工程及運轉維護等專才；而為營造電力場域與生態共融，台電今年也招募6名生態專才，負責環境監測、動植物保育及環境教育等工作，一同為環境永續努力。

新進職員起薪及晉薪依錄取機構規定辦理，台電說明，錄取台電後起薪約4.5萬元，如工作表現優異、考核成績優良者，預計進用後第五年，月薪上看6.2萬元。如有調整，依調整後薪給標準辦理。

經濟部2025年職員甄試報名進入最後倒數階段，網路報名只到7月29日，簡章已於甄試網站（https://service.taipower.com.tw/Exam/）公告，11月9日在臺北、臺中、高雄及花蓮四地舉行初試，歡迎有志者踴躍報考。如有相關試務疑義請洽詢甄試試務處。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財