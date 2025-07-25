起薪4.4萬！油電糖水釋616個職缺、報名29日截止

經濟部油電糖水國營事業招考，今年預計招募616名新血。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕2025年國營事業聯合招考報名進入倒數階段，由經濟部主辦的「糖電油水」四大國營事業招募活動，今年預計釋出22個類別、共616個職缺，起薪約4.4萬至4.5萬元，預計進用後第五年，月薪上看6.2萬元，想加入油電糖水行列者不要錯過，報名將在7月29日截止。

今年油電糖水四大國營事業的年終獎金平均達4.4個月，又提報加薪3.5%，羨煞不少人；經濟部今年釋出616個職缺，預計招募22個類別、共616名新血，包含電機164人，企管102人、土木87人、機械69人、環工31人、儀電25人、資訊26人、財會18人、化工製程18人、人資12人、地政11人、職業安全衛生8人、政風7人、建築6人、生態6人、大眾傳播5人、畜牧獸醫4人、農業4人、地球物理4人、文化資產3人、化學3人及石油開採3人。

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其中，台電今年規劃招募321名生力軍加入，以招考人數最多的電機類為例，預計將錄取137人（含專案離島名額2人），主要因應穩定供電及淨零轉型需求，招募電力系統、儀控工程及運轉維護等專才；而為營造電力場域與生態共融，台電今年也招募6名生態專才，負責環境監測、動植物保育及環境教育等工作，一同為環境永續努力。

新進職員起薪及晉薪依錄取機構規定辦理，台電說明，錄取台電後起薪約4.5萬元，如工作表現優異、考核成績優良者，預計進用後第五年，月薪上看6.2萬元。如有調整，依調整後薪給標準辦理。

經濟部2025年職員甄試報名進入最後倒數階段，網路報名只到7月29日，簡章已於甄試網站（https://service.taipower.com.tw/Exam/）公告，11月9日在臺北、臺中、高雄及花蓮四地舉行初試，歡迎有志者踴躍報考。如有相關試務疑義請洽詢甄試試務處。

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