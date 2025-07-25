搶頭香！華航12 月開航台北直飛鳳凰城 亞洲第1

華航12 月開航台北直飛鳳凰城，亞洲第1。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航今日宣布於今年 12 月 3 日開闢新航點鳳凰城，為美國版圖再添生力軍，華航表示，看好鳳凰城作為美國西南地區新興科技重鎮，商務人士日益增加的需求，成為亞洲首家飛航的航空公司，並可經由鳳凰城連接四通八達的航網，延伸至其他美國內陸城市。

另外，星宇航空則預計2026年1月15日起直飛鳳凰城。

請繼續往下閱讀...

華航表示，鳳凰城作為美國西南部的重要門戶，是許多轉機行程的必經之地，華航與美國國內線規模最大的西南航空合作打造綿密的越洋轉接航網，鳳凰城作為西南航空的重點機場，尖峰時段1小時有超過 30 個航班起降，搭配華航CI036 台北-鳳凰城航線極具優勢的抵達時間，旅客可輕鬆透過聯程機票，於同一個航廈內完美銜接轉機航班，延伸至超過 30 個美國內陸城市。

華航表示，華航在北美市場已逾半世紀，今年底開航鳳凰城為北美直航的第7個客運航點，目前北美航點包含美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖，以及加拿大溫哥華，每周共計 40 班往返北美地區；其中紐約航線也將規劃逐步加密航班，並於明年進駐紐約甘迺迪機場全新打造的第一航廈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法