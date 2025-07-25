1日暴漲140％！這檔妖股佔美股交易量高達15％

1日暴漲140％！Healthcare Triangle週四佔美股交易量高達15%。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股迷因當道，彭博報導，1家鮮為人知的醫療保健資訊公司Healthcare Triangle，週四在買盤湧入下，股價一度爆漲140%，成交量逾30億股，佔美股交易量達15%，成為週四交易最活躍的公司。

Healthcare Triangle週四股價以3.4美元開出，開盤上漲36%，在買盤追價下，早盤股價一度衝高至6美元，飆漲140%，在股價暴漲下，賣單釋出，股價漲勢收斂，但在買盤旺下，終場股價大漲115.48%，收5.4美元。

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根據彭博社彙編的數據顯示，Healthcare Triangle週四的交易量超過30億股，相當於當天美國交易所交易股票總量約15%。

當天交易的股票總價值約為1.5億美元（約新台幣44.1億元），幾乎是該公司市值的7倍。

彭博報導，Healthcare Triangle股價飆漲，但並沒有明顯的消息引發令人瞠目結舌的走勢。該公司沒有立即回應置評請求。

此次飆升是迷因股狂熱的最新表現之一，引發了投機性股票的反彈，Kohl's Corp股價也大漲逾10％，Opendoor Technologies也漲逾5％。

雖然被捲入狂熱的股票數量正在增加，但反彈一直波動且往往是短暫的，這引發了人們的疑問，即這些公司是否能夠利用其股價上漲來籌集新資金，就像AMC Entertainment Holdings Inc.和GameStop Corp.在2021年最初的迷因股票熱潮中所做的那樣。

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