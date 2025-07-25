晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

1日暴漲140％！這檔妖股佔美股交易量高達15％

2025/07/25 10:54

1日暴漲140％！Healthcare Triangle週四佔美股交易量高達15%。（法新社資料照）1日暴漲140％！Healthcare Triangle週四佔美股交易量高達15%。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股迷因當道，彭博報導，1家鮮為人知的醫療保健資訊公司Healthcare Triangle，週四在買盤湧入下，股價一度爆漲140%，成交量逾30億股，佔美股交易量達15%，成為週四交易最活躍的公司。

Healthcare Triangle週四股價以3.4美元開出，開盤上漲36%，在買盤追價下，早盤股價一度衝高至6美元，飆漲140%，在股價暴漲下，賣單釋出，股價漲勢收斂，但在買盤旺下，終場股價大漲115.48%，收5.4美元。

根據彭博社彙編的數據顯示，Healthcare Triangle週四的交易量超過30億股，相當於當天美國交易所交易股票總量約15%。

當天交易的股票總價值約為1.5億美元（約新台幣44.1億元），幾乎是該公司市值的7倍。

彭博報導，Healthcare Triangle股價飆漲，但並沒有明顯的消息引發令人瞠目結舌的走勢。該公司沒有立即回應置評請求。

此次飆升是迷因股狂熱的最新表現之一，引發了投機性股票的反彈，Kohl's Corp股價也大漲逾10％，Opendoor Technologies也漲逾5％。

雖然被捲入狂熱的股票數量正在增加，但反彈一直波動且往往是短暫的，這引發了人們的疑問，即這些公司是否能夠利用其股價上漲來籌集新資金，就像AMC Entertainment Holdings Inc.和GameStop Corp.在2021年最初的迷因股票熱潮中所做的那樣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財