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債務重組現曙光？碧桂園同意向銀行支付52億賠償金 股價飆4％

2025/07/25 12:02

碧桂園同意向銀行支付52億賠償金，股價飆4%。（路透資料照）碧桂園同意向銀行支付52億賠償金，股價飆4%。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕債務重組現曙光？彭博報導，據知情人士透露，中國開商碧桂園（02007）已經同意向銀行支付1.78億美元（約新台幣52.33億元）的賠償金，以歸還被扣押的抵押品，或為達成整體債務協議鋪平道路，受此激勵，碧桂園股價上漲4%，來到0.52港元。

彭博報導，據報碧桂園已同意銀行債權人團體要求的若干關鍵重組條款，據碧桂園向被稱為協調委員會的銀行團體提交了1份文件，文件詳細列出了1項交易，其中關鍵條款是碧桂園將向這些銀行支付1.78億美元的細節，作為返還被接管抵押品的補償。

報導指出，獲得協調委員會成員的支持對碧桂園十分重要，該團體持有的碧桂園債務足以阻止其重組。委員會此前曾表示，若不能就相關問題達成一致，重組計畫難以推進。

碧桂園下1次清算聆訊將於8月11日舉行。香港高等法院法官陳琳達（Linda Chan）5月份時曾表示，希望在下次聆訊上看到「積極有用的進展」。

碧桂園自2023年美元債違約後，便與債權人就141億美元（約新台幣4145.4億元）的境外債務重組展開磋商。從重組談判初期，銀行就釋放某些貸款抵押品要求補償的問題便備受關注。

碧桂園曾表示，目前債務重組計畫已獲得相當於現有公眾票據本金總額逾70%的持有人支持，但即使從該類別持有人獲得再多支持，仍需要銀行債權人的支持，才能通過「協議安排」程序。

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