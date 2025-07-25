特斯拉賤賣比特幣、少賺「這麼多」！馬斯克在沉默中後悔？

特斯拉當年賤賣比特幣，錯失數十億美元潛在獲利。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）週三（22日）盤後公布2025年會計年度第2季財報，顯示營收與獲利雙雙未達預期，但當中還隱藏著另一項值得關注的「失誤」，也就是與加密貨幣相關的投資決策。在2021年購買了價值15億美元的比特幣後，特斯拉在隔年就因市場暴跌，而出售了75%的比特幣持倉，這意味著特斯拉錯失了數十億美元的潛在獲利。

《CNBC》報導，特斯拉在財報中表示，目前所持有的數位資產價值約為12.4億美元，較去年同期的7.22億美元大幅增加。但任何關注加密貨幣市場的人都知道，這個數字意味著特斯拉錯失了數十億美元的潛在獲利。

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比特幣價格目前接近歷史新高，過去一年漲幅超過80%。但特斯拉早在2022年年中，比特幣價格遠低於目前水準時，便已拋售了約75%的持倉。

時間轉回到2021年初，特斯拉當時投入15億美元買入比特幣，稱此舉為「看好比特幣的長期潛力」，並希望提升公司現金資產的靈活性與報酬率。

然而到了2022年中，市場環境已大幅轉變。新冠疫情紅利消退，取而代之的是通膨高漲、利率上升，促使投資人紛紛撤出高風險資產。特斯拉於是宣布出售所持比特幣的75%，以補充資產負債表上的現金部位，當時股市與加密貨幣市場同步重挫。2022年，特斯拉市值蒸發約3分之2，而比特幣價格則暴跌60%。

然而自那以後，比特幣大幅反彈，特別是川普政府今年積極放寬監管、並承諾建立戰略性比特幣儲備之後更為明顯。目前比特幣價格已超過11.9萬美元，較特斯拉在2022年第2季大幅減持時期的水準，暴漲約6倍。

若特斯拉當初未出售比特幣，依據其2021年購入的規模估算，目前總值可達約50億美元，而非目前的12.4億美元。當年特斯拉套現的9.36億美元比特幣，若保留至今，價值將超過35億美元。

特斯拉對此沒有回應評論請求。

至於馬斯克，近3年來他在社群平台X上幾乎未再提及比特幣。2022年3月，也就是特斯拉開始拋售比特幣前不久，他曾發文表示：「我仍持有並不會出售我的比特幣、以太幣與狗狗幣。」

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